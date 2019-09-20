Почти красавцы. Россия была близка к сенсации на Кубке мира!
Сборная России по регби имела шанс одержать историческую победу на суперпрестижном турнире.
Сборная России по регби имела шанс одержать историческую победу на суперпрестижном турнире.
Сборная России по регби во второй раз в своей истории принимает участие в Кубке мира по регби. Пока у наших парней нет ни одной победы, поэтому желание добиться исторического успеха особенно велико. Об этом перед стартом турнира говорил и капитан россиян Василий Артемьев.
«Наша главная цель — одержать победу на Кубке мира, чего ещё ни разу не было. Соперники, безусловно, очень сильные. От японской сборной ждем высокой интенсивности и организованности, скорости и постоянных единоборств. Поэтому очень важно грамотно провести встречу тактически, сравняться в физике, выдержать навязываемые нам скорости и, как мы это делали в ноябре, максимально использовать свои шансы, чтобы набирать очки».
Конечно, надо реально оценивать силы и понимать, что соперники — очень крутые сборные. Та же сборная Японии, матчем с которой россияне начинали путь на Кубке мира, в прошлом розыгрыше обыграла элитную команду ЮАР. В фавориты нашу команду занести нельзя, но уже сам факт её нахождения на таком турнире — грандиозное достижение. Вообще, Кубок мира по регби считается третьим по популярности спортивным событием в мире после футбольного чемпионата мира и Олимпиады. Участие в таком соревновании поможет сборной России получить необходимый опыт для дальнейшего развития спорта в стране. А заниматься регби хотят всё больше и больше людей.
Началось всё традиционно с национальных гимнов стран. Если японцы, в составе которых много натурализованных игроков, не впечатлили исполнением гимна, то сборная России спела его не хуже, чем футбольная сборная Италии поёт свой. А это уровень. Видно, что наши парни наслаждаются сумасшедшей атмосферой Кубка мира.
Россияне зарядились шикарным исполнением гимна и активно начали встречу на глазах 50 тыс. зрителей в Японии. И довольно быстро занесли первую попытку. Василий Артемьев ногой отправил мяч вперёд, а один из игроков японской команды не смог сразу его поймать. Тут как тут был Кирилл Голосницкий, который подобрал снаряд и сделал счёт 5:0 в пользу сборной России. А затем наши заработали ещё два очка за реализацию благодаря Юрию Кушнарёву.
Японцы довольно быстро занесли свою первую попытку в матче, сократив отставание — 5:7.
С реализацией не получилось, мяч прошёл мимо ворот, так что сборная России на
Наши играли и боролись на максимуме. К сожалению, в самой концовке хозяева Кубка мира
После первого тайма осталось приятное послевкусие. Наши парни очень достойно смотрелись на фоне сильного соперника. Однако начало второй половины встречи получилось не слишком удачным. Японцы реализовали штрафной и занесли попытку. Причём россияне допустили обидную ошибку в центре поля, что позволило игроку сборной Японии спокойно убежать от всех. Подопечные главного тренера сборной России Лина Джонса пошли в атаку и несколько раз были очень близки к тому, чтобы занести попытку. Сделать это не получилось, зато заработали право на штрафной, который уверенно реализовал Кушнарёв и сократил отставание до 10 очков — 10:20. Полноценно вернуться в игру не получилось, японцы набрали ещё 10 баллов и довели встречу до победы — 30:10.
Несмотря на поражение, сборная России заслужила добрых слов в свой адрес. Ни на секунду подопечные Джонса не выключились из борьбы. При определённом стечении обстоятельств могли создать большие проблемы хозяевам. Своей игрой российские регбисты показали, что слова о первой победе на Кубке мира вполне могут стать реальностью уже на этом турнире.
Александр Говоров