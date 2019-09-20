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16:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Почти красавцы. Россия была близка к сенсации на Кубке мира!

Сборная России по регби имела шанс одержать историческую победу на суперпрестижном турнире.

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Источник: AP 2019

«Цель — одержать победу»

Сборная России по регби во второй раз в своей истории принимает участие в Кубке мира по регби. Пока у наших парней нет ни одной победы, поэтому желание добиться исторического успеха особенно велико. Об этом перед стартом турнира говорил и капитан россиян Василий Артемьев.

«Наша главная цель — одержать победу на Кубке мира, чего ещё ни разу не было. Соперники, безусловно, очень сильные. От японской сборной ждем высокой интенсивности и организованности, скорости и постоянных единоборств. Поэтому очень важно грамотно провести встречу тактически, сравняться в физике, выдержать навязываемые нам скорости и, как мы это делали в ноябре, максимально использовать свои шансы, чтобы набирать очки».

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Будет сложно

Конечно, надо реально оценивать силы и понимать, что соперники — очень крутые сборные. Та же сборная Японии, матчем с которой россияне начинали путь на Кубке мира, в прошлом розыгрыше обыграла элитную команду ЮАР. В фавориты нашу команду занести нельзя, но уже сам факт её нахождения на таком турнире — грандиозное достижение. Вообще, Кубок мира по регби считается третьим по популярности спортивным событием в мире после футбольного чемпионата мира и Олимпиады. Участие в таком соревновании поможет сборной России получить необходимый опыт для дальнейшего развития спорта в стране. А заниматься регби хотят всё больше и больше людей.

Как они поют гимн!

Началось всё традиционно с национальных гимнов стран. Если японцы, в составе которых много натурализованных игроков, не впечатлили исполнением гимна, то сборная России спела его не хуже, чем футбольная сборная Италии поёт свой. А это уровень. Видно, что наши парни наслаждаются сумасшедшей атмосферой Кубка мира.

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Есть первая попытка!

Россияне зарядились шикарным исполнением гимна и активно начали встречу на глазах 50 тыс. зрителей в Японии. И довольно быстро занесли первую попытку. Василий Артемьев ногой отправил мяч вперёд, а один из игроков японской команды не смог сразу его поймать. Тут как тут был Кирилл Голосницкий, который подобрал снаряд и сделал счёт 5:0 в пользу сборной России. А затем наши заработали ещё два очка за реализацию благодаря Юрию Кушнарёву.

Японцы довольно быстро занесли свою первую попытку в матче, сократив отставание — 5:7.

С реализацией не получилось, мяч прошёл мимо ворот, так что сборная России на какое-то время сохранила лидерство в счёте.

Были опасения, что японцы могут начать доминировать, однако ничего такого не было. Более того, первый тайм россияне вполне могли закончить, ведя в счёте.

Наши играли и боролись на максимуме. К сожалению, в самой концовке хозяева Кубка мира всё-таки сумели занести попытку после очень долгой атаки и добыть два очка после реализации, впервые в игре выйдя вперёд — 12:7.

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Очень достойно

После первого тайма осталось приятное послевкусие. Наши парни очень достойно смотрелись на фоне сильного соперника. Однако начало второй половины встречи получилось не слишком удачным. Японцы реализовали штрафной и занесли попытку. Причём россияне допустили обидную ошибку в центре поля, что позволило игроку сборной Японии спокойно убежать от всех. Подопечные главного тренера сборной России Лина Джонса пошли в атаку и несколько раз были очень близки к тому, чтобы занести попытку. Сделать это не получилось, зато заработали право на штрафной, который уверенно реализовал Кушнарёв и сократил отставание до 10 очков — 10:20. Полноценно вернуться в игру не получилось, японцы набрали ещё 10 баллов и довели встречу до победы — 30:10.

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Несмотря на поражение, сборная России заслужила добрых слов в свой адрес. Ни на секунду подопечные Джонса не выключились из борьбы. При определённом стечении обстоятельств могли создать большие проблемы хозяевам. Своей игрой российские регбисты показали, что слова о первой победе на Кубке мира вполне могут стать реальностью уже на этом турнире.

Александр Говоров

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