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10:15 (мск), источник: ТАСС

Сборная Австралии обыграла команду Фиджи в матче Кубка мира по регби

ТАСС, 21 сентября. Сборная Австралии одержала победу над командой Фиджи со счетом 39:21 в матче группового этапа Кубка мира по регби. Встреча прошла в Саппоро.

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Сборные Австралии и Фиджи выступают в группе D вместе с командами Уэльса, Грузии и Уругвая. В турнирной таблице сборная Австралии набрала пять очков (4 очка за победу и 1 бонусное очко за четыре и более попытки). Команда Фиджи очков не имеет. Следующий матч в группе пройдет 23 сентября, в этот день встретятся сборные Уэльса и Грузии.

Сборная Австралии является двукратным победителем Кубка мира (1991, 1999), еще дважды австралийцы играли в финале (2003, 2015) и однажды занимали третье место (2011). Лучшим результатом команды Фиджи является выход в четвертьфинал турниров 1987 и 2007 годов.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы. В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Победителем турнира 2015 года в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мира. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах. Финал состоится на стадионе в Иокогаме.

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