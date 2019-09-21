Новозеландские регбисты переиграли команду ЮАР в матче Кубка мира

Сборные Новой Зеландии и ЮАР выступают в группе В вместе с командами Италии, Канады и Намибии. Сборная Новой Зеландии набрала 4 очка за победу, команда ЮАР не набрала очков. Следующий матч в группе пройдет в воскресенье, встретятся сборные Италии и Намибии.

Сборная Новой Зеландии является самой титулованной командой мужских мировых первенств, в ее активе три победы (1987, 2011, 2015). Один раз команда уступила в финале (1995), дважды становилась третьей (1991, 2003), один раз — четвертой (1999). Южноафриканцы дважды побеждали на мировых первенствах (1995, 2007), два раза становились третьими (1999, 2015).

Всего в турнире принимают участие 20 команд. В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из четырех групп.