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15:18 (мск), источник: ТАСС

Новозеландские регбисты переиграли команду ЮАР в матче Кубка мира

ТАСС, 21 сентября. Мужская сборная Новой Зеландии по регби одержала победу над командой ЮАР со счетом 23:13 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в Иокогаме.

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Сборные Новой Зеландии и ЮАР выступают в группе В вместе с командами Италии, Канады и Намибии. Сборная Новой Зеландии набрала 4 очка за победу, команда ЮАР не набрала очков. Следующий матч в группе пройдет в воскресенье, встретятся сборные Италии и Намибии.

Сборная Новой Зеландии является самой титулованной командой мужских мировых первенств, в ее активе три победы (1987, 2011, 2015). Один раз команда уступила в финале (1995), дважды становилась третьей (1991, 2003), один раз — четвертой (1999). Южноафриканцы дважды побеждали на мировых первенствах (1995, 2007), два раза становились третьими (1999, 2015).

Всего в турнире принимают участие 20 команд. В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из четырех групп.

Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Действующим победителем является сборная Новой Зеландии. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах. Финал состоится на стадионе в Иокогаме.

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