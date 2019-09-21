Суперматч Франции и Аргентины с победным дроп-голом, лютый танец новозеландцев. Кубок мира горяч
В дело вступили лучшие сборные планеты.
В дело вступили лучшие сборные планеты.
20 сентября прошел матч открытия Кубка мира по регби. Россия проиграла Японии со счетом 10:30. Но вряд ли
Австралия — Фиджи — 39:21
Австралия — сборная элиты и двукратный чемпион мира. Фиджи — колючая
Так и получилось. Андердог тихоокеанского дерби потрепал нервы фавориту посильнее, чем вчера Россия Японии. До 17-й минутой минуты сборная Фиджи вела со счетом 8:0.
Австралийцы раскачались к середине тайма и в итоге смогли занести в зачетку соперника сразу шесть попыток. Это сделало их самой результативной сборной турнира. Матч завершился со счетом 39:21. Сборная страны кенгуру смогла получить бонусное очко, которое начисляется за 4 попытки.
Франция — Аргентина — 23:21
Пока самый драматичный матч турнира. Сборные подходили к игре в примерно равном статусе, хоть и небольшое предпочтение букмекеры отдавали французам, которые трижды брали серебро КМ.
Аргентинцы навели шороху на прошлом Кубке мира, где взяли бронзу. Но матч с европейской командой они начали слабо и провалили первый тайм — 3:20. А во втором начался настоящий камбэк. Две попытки и два штрафных вывели южноамериканцев вперед — 21:20.
Новая Зеландия — ЮАР — 23:13
Самый статусный матч дня. Эти сборные вместе с Англией считают главными фаворитами КМ. Перед стартовым свистком новозеландцы исполнили свой знаменитый танец Хака. Эмоции и слаженность движений выглядели невероятно эффектно.
Наверное, он и напугал южноафриканцев. Несмотря на забитый на первой минуте штрафной, они уступили в первом тайме со счетом 3:17. Во вторые 40 минут All Blacks чуть расслабились и больше на заносили попыток — только два штрафных. Встреча завершилась со счетом 23:13. Новая Зеландия не набрала пять очков, как Австралия и Япония, но может быть довольна победой над одним из главных конкурентов.
Константин Лесик