Суперматч Франции и Аргентины с победным дроп-голом, лютый танец новозеландцев. Кубок мира горяч

Источник: AP 2019

20 сентября прошел матч открытия Кубка мира по регби. Россия проиграла Японии со счетом 10:30. Но вряд ли какая-то из этих сборных окажется в плей-офф турнира. Во второй день болельщиков радовали уже настоящие топы. Рассказываем о трех матчах, которые состоялись сегодня.

Австралия — Фиджи — 39:21

Австралия — сборная элиты и двукратный чемпион мира. Фиджи — колючая команда-середняк КМ, которая может трепать нервы фаворитам.

Так и получилось. Андердог тихоокеанского дерби потрепал нервы фавориту посильнее, чем вчера Россия Японии. До 17-й минутой минуты сборная Фиджи вела со счетом 8:0.

Австралийцы раскачались к середине тайма и в итоге смогли занести в зачетку соперника сразу шесть попыток. Это сделало их самой результативной сборной турнира. Матч завершился со счетом 39:21. Сборная страны кенгуру смогла получить бонусное очко, которое начисляется за 4 попытки.

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Франция — Аргентина — 23:21

Пока самый драматичный матч турнира. Сборные подходили к игре в примерно равном статусе, хоть и небольшое предпочтение букмекеры отдавали французам, которые трижды брали серебро КМ.

Аргентинцы навели шороху на прошлом Кубке мира, где взяли бронзу. Но матч с европейской командой они начали слабо и провалили первый тайм — 3:20. А во втором начался настоящий камбэк. Две попытки и два штрафных вывели южноамериканцев вперед — 21:20.

«Трехцветные» пошли на крайние меры. На 69-й минуте Камиль Лопес вместо того, чтобы продолжить атаку своей команды, ударил мяч о землю и что есть силы зарядил по воротам. И попал! Хоть и ситуация была на тоненького — мяч пролетел в сантиметрах над перекладиной.

Дроп-гол, за который положены 3 очка, в современном регби увидишь нечасто — рискованная тема. Но выглядит действие эффектно. Аргентина в концовке все же могла победить, но не забила штрафной с очень дальней дистанции. Вряд ли одно очко, которая получает команда за поражение с разницей меньше, чем в 7 баллов, будет для этой сборной утешением.

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Новая Зеландия — ЮАР — 23:13

Самый статусный матч дня. Эти сборные вместе с Англией считают главными фаворитами КМ. Перед стартовым свистком новозеландцы исполнили свой знаменитый танец Хака. Эмоции и слаженность движений выглядели невероятно эффектно.

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Наверное, он и напугал южноафриканцев. Несмотря на забитый на первой минуте штрафной, они уступили в первом тайме со счетом 3:17. Во вторые 40 минут All Blacks чуть расслабились и больше на заносили попыток — только два штрафных. Встреча завершилась со счетом 23:13. Новая Зеландия не набрала пять очков, как Австралия и Япония, но может быть довольна победой над одним из главных конкурентов.

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