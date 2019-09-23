Регбист Голосницкий не ожидал, что ему подарят пластмассовый меч после матча открытия КМ

Источник: AFP 2019

В пятницу сборная Японии обыграла команду России со счетом 30:10.

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Японская команда признала Голосницкого лучшим игроком матча в составе россиян, капитан сборной Японии Майкл Лич вручил ему катану после завершения встречи.

«Такого подарка не ожидал. Меня из душа вытащили, чтобы вручить этот меч. Он оказался пластмассовым, так что проблем [с вывозом из Японии] не возникнет», — отметил Голосницкий.

Во вторник российская команда сыграет со сборной Самоа. Россияне выступают в группе А с командами Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии. В четвертьфинал выйдут две лучшие сборные.