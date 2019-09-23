Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Северсталь
Динамо Р
00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Трактор
Нефтехимик
12
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
21:30
Вольфсбург
Хоффенхайм
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Ак Барс
42
Все события
Фоторепортажи
14Животные на поле: котики, аллигаторы и овцы
28ЦСКА и «Краснодар» выдали яркое шоу после провала в ЛЕ
12:27 (мск), источник: ТАСС

Регбист Голосницкий не ожидал, что ему подарят пластмассовый меч после матча открытия КМ

КУМАГАЯ /Япония/, 23 сентября. /ТАСС/. Российский регбист Кирилл Голосницкий не ожидал, что после матча открытия Кубка мира ему вручат пластмассовый меч-катану в качестве приза лучшему игроку встречи в составе сборной России. Об этом регбист рассказал журналистам в понедельник.

Наверх
Источник: AFP 2019

В пятницу сборная Японии обыграла команду России со счетом 30:10.

Читайте также
Регбисты сборной России уступили Японии в матче открытия Кубка мира

Японская команда признала Голосницкого лучшим игроком матча в составе россиян, капитан сборной Японии Майкл Лич вручил ему катану после завершения встречи.

«Такого подарка не ожидал. Меня из душа вытащили, чтобы вручить этот меч. Он оказался пластмассовым, так что проблем [с вывозом из Японии] не возникнет», — отметил Голосницкий.

Во вторник российская команда сыграет со сборной Самоа. Россияне выступают в группе А с командами Японии, Самоа, Ирландии и Шотландии. В четвертьфинал выйдут две лучшие сборные.

Команда России второй раз принимает участие в Кубке мира. Россияне дебютировали на турнире в 2011 году, тогда они заняли последнее место в группе и не сумели побороться за награды.

Читайте также
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
ВАДА ждет от России оправданий. Олимпиада в Токио под угрозой
Неймара забросали мусором, пока он подавал угловой. И он забил
Источник: Месси отчитал игроков «Барселоны» после поражения
Хохлов останется на посту главного тренера «Динамо»
СМИ: Вальверде уволят в случае потери очков «Барсой» в 2 матчах
Погба испугался болельщиков и купил пса-охранника. Это паранойя?
Иванов: На баскетболе нет фанатов-дебилов, можно продавать пиво
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь