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15:38 (мск), источник: ТАСС

Валлийские регбисты одержали победу над командой Грузии в матче Кубка мира

ТАСС, 23 сентября. Сборная Уэльса по регби выиграла у команды Грузии со счетом 43:14 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в японском городе Тоёта (префектура Айти).

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Источник: AP 2019

Сборные Уэльса и Грузии выступают в группе D вместе с командами Австралии, Уругвая и Фиджи. Сборная Уэльса набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки, команда Грузии не набрала очков. Следующий матч в группе пройдет в среду, встретятся сборные Фиджи и Уругвая.

В субботу в первом матче группы D сборная Австралии переиграла команду Фиджи (39:21).

Сборная Уэльса один раз заняла третье место на Кубке мира (1987). Грузины в пятый раз принимают участие в групповой стадии Кубка мира, в предыдущие четыре раза команда ни разу не сумела пробиться в плей-офф.

Всего в турнире принимают участие 20 команд. В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из четырех групп.

Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Действующим победителем является сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой турнира. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах. Финал состоится на стадионе в Иокогаме.

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