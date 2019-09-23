Валлийские регбисты одержали победу над командой Грузии в матче Кубка мира

Источник: AP 2019

Сборные Уэльса и Грузии выступают в группе D вместе с командами Австралии, Уругвая и Фиджи. Сборная Уэльса набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки, команда Грузии не набрала очков. Следующий матч в группе пройдет в среду, встретятся сборные Фиджи и Уругвая.

В субботу в первом матче группы D сборная Австралии переиграла команду Фиджи (39:21).

Сборная Уэльса один раз заняла третье место на Кубке мира (1987). Грузины в пятый раз принимают участие в групповой стадии Кубка мира, в предыдущие четыре раза команда ни разу не сумела пробиться в плей-офф.

Всего в турнире принимают участие 20 команд. В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из четырех групп.