Международный совет регби признал ошибку судьи в пользу японцев в матче с россиянами на КМ

Матч состоялся в пятницу в Токио, россияне уступили японцам со счетом 10:30. Главный арбитр встречи Найджел Оуэнс не наказал Джеймса Мура, выступающего за команду Японии, за нарушение правил на россиянине Василии Дорофееве.

Видеоассистент встречи не подсказал арбитру о нарушении. За этот фол Мур должен был как минимум получить желтую карточку, что означает 10-минутное удаление игрока.

После первого тура в группе А ирландцы и японцы набрали по пять очков, россияне и шотландцы не имеют в активе турнирных баллов. Команда Самоа еще не провела матчи на Кубке мира.