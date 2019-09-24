Россия впервые в истории выиграла тайм на Кубке мира по регби. А еще парни забили красивый дроп-гол
Для победы над Самоа этого мало.
Для победы над Самоа этого мало.
24 сентября сборная России по регби стала первой командой на Кубке мира, которая проводила в Японии свой второй матч. В прошлую пятницу «медведи» в рамках открытия турнира играли против хозяев. Спустя
Тем удивительнее выглядит отсутствие изменений в составе сборной России по сравнению с первой игрой. На то, что команда Лина Джонса играет тем же составом, обращали внимание даже японские журналисты. Но у главного тренера россиян свое видение ситуации. Вероятно, связанное с отсутствием большого выбора исполнителей.
Одна радость — недолгий переезд. Между Токио, где наши играли первый матч, и Кумагаей — всего два часа на наземном транспорте. Учитывая, что стадионы Кубка мира по всей стране, это совсем
Арена «Кумагая» небольшая, но уютная. Стадион чисто регбийный и вмещает 24 тысячи зрителей. Однако к Кубку мира здесь построили временную трибуну, которая довела размер почти до 30 тысяч. Арена выглядела современно, но качество поля оставляло желать лучшего. Им был недоволен даже врач сборной России, который переживал за возможные травмы регбистов.
Большинство зрителей — местные жители, которые просто любят регби. Россиян и самоанцев — не больше пяти процентов. Трибуны заполнились хорошо, но не полностью — 22,564 человека на матче.
Перед матчем сборная Самоа исполнила традиционный танец хака.
Сборная России начала мощно, подержала мяч впереди, но
Самоанцы по силе сопоставимы с японцами, но играют в абсолютно другой регби. Азиаты — быстрые и организованные, океанцы — мощные и сильные индивидуально. А еще наш соперник очень жесткий. Парни в синем постоянно налетали на наших, часто с нарушением правил. Это вылилось в два штрафных, которые реализовал Юрий Кушнарев. 6:5 — Россия впереди. Сборная Самоа становилась жестче. Океанцы на полном ходу влетали в наших без захвата. Итог — две желтые карточки (игрок удаляется на 10 минут) и игра 15 на 13 почти до конца тайма.
Численное преимущество мы не реализовали. Самая явная возможность сделать это была на последних секундах тайма. Арбитр назначил схватку в пяти метрах от зачетки самоанцев, россияне ее выиграли, забрали мяч, но упустили его в одно из самых последних мгновений до успеха. Получилось очень обидно. Россия ушла на перерыв ведя в счете, но отрыв должен был быть больше, чем одно очко. Зато это первый тайм, выигранный сборной России, в истории Кубка мира.
Второй тайм начался печально. Афа Амоса занес вторую попытку самоанцев, а Готовцев получил желтую карточку за грубую игру. Юрий Кушнарев ответил красивым
Но Самоа играет в большинстве лучше, чем Россия. Две попытки соперника с двумя точными реализациями практически выключили нас из игры. Оба раз мяч в нашу зачетку занес Эд Филов — 24:9, и океанцы заработали бонусное очко за четыре попытки.
Еще несколько минут — и пятая попытка Самоа. Отличился Рей
Концовку матча Россия провела в атаке. Это было приятно, но безрезультатно. Мяч долго держался у зачетки океанцев, но нашим постоянно не хватало мастерства в завершении. Неожиданные и резкие решения в нападении самоанцев, по сути, решили исход игры. До финального свистка они занесли мяч нам еще разок.
Впереди осталось две игры — с Ирландией 3 октября и 9-го с Шотландией. Будем честными, шансов одержать победу нет. Нам остается только ждать от россиян борьбы. Надеемся, что удастся занести попытку.