Капитан нашей сборной по регби стал мегазвездой. Откуда он так знает английский?

For me rugby is respect. Respect for the game, respect for the ref, for the opponent, supporters... We came to this world cup to earn respect for ourselves and I think we can hold our heads high after tonight's match despite some shortcomings.. Big respect for our Samoan brothers! All players played their hearts out tonight. Many sore bodies on both sides I'm sure)) From the island of Russia to the islands of Samoa we salute you)))) @tim_nwilliams it's been a pleasure playing against you, uce! All the best for the tournament!! Для меня регби - это уважение. Уважение к игре, к судье, к сопернику, болельщикам... Мы приехали на этот Кубок Мира, чтобы заработать уважение для себя и, мне кажется, мы можем гордиться своим выступлением, несмотря на то, что не всё у нас получилось.. Респектуем нашим самоанским братьям! Все игроки на поле выложились до конца. Думаю, будет много больных тел в обеих командах после сегодняшней встречи))) От острова Россия островам Самоа Спасибо моей семье за их поддержку здесь в Японии и там в России!)