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24 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Капитан нашей сборной по регби стал мегазвездой. Откуда он так знает английский?

Российский регбист взорвал соцсети крутыми интервью на Кубке мира.

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Источник: Instagram.com/va_rugby/

Сборная России уступила во втором матче на Кубке мира по регби в Японии. И вроде бы шансов против 16-й команды мирового рейтинга было больше, чем с хозяевами, но сил на второй тайм снова не хватило. Ведя 6:5 после 40 минут игры, в итоге поражение 9:34 от страны размером с большую Москву и населением 200 тысяч человек. Но за наших на этом турнире не стыдно, и не только из-за игры. Но и из-за отношения к ней.

Это капитан сборной Василий Артемьев. Его флеш-интервью на английском уже стали мемом по всему миру.

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Усы в стиле спортсмена времен Российской империи, слова об уважении к сопернику и чистейший английский. Чище разве что швейцарские озера. Его выступления в Японии — это просто английские заявление Виталия Мутко наоборот. Сегодня Артемьев после поражения нашел в себе силы передать привет самоанским «братьям» с маленького острова. Это при том, что против него играли крайне грубо, за что самоанцы 10 минут играли в составе 13 на 15. Никакого высокомерия, понимание своих возможностей в этом виде спорта, где мы только учимся.

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А вот версия на русском.

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И как итог — сотни хвалебных комментариев со всего мира.

— У русских большое сердце. Удачи их регбистам в будущем, — пишут одни пользователи. Ирландцы восхищаются акцентом. Даже русские удивляются.

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Англоязычный мир выражает респект.

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А японцам нравится улыбка.

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Русские регбисты в Японии и Артемьев как капитан сделали для имиджа России намного больше, чем многие ведомства и чиновники. И уже поэтому их поездка на Кубок мира, даже если она закончится двумя крупными поражениями от Ирландии и Шотландии, уже была не зря.

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Но прекрасный английский был откровением для тех, кто не следит за регби. На самом деле Артемьев уже много лет говорит на нем на уровне носителя. В середине 2000-х родители Василия, который занимался тогда регби в Зеленограде, настояли, чтобы он отправился учить английский за рубеж. Тот поставил условие: возможность заниматься регби. В итоге была выбрана Ирландия. Артемьев поступил в Дублинский университетский колледж, куда его пригласил декан юридического факультета, увлекавшийся этим спортом. В 2009-м россиянин успешно окончил учебу. Параллельно он играл в молодежном «Ленстере» (один из самых сильных клубов Европы), затем вернулся в Россию и уже отсюда (в Европе смотрят российский чемпионат!) попал в английский клуб «Нортхэмптон». Сейчас выступает за «Красный Яр».

Причем он не позабыл корни. В прошлом году, к примеру, предпринял 92-часовой переезд на машине в Ирландию на игру команды своего колледжа из Красноярска. В это и сейчас верится с трудом, но, пожалуйста, вот об этом пишет ирландская пресса перед еще одним интересным интервью с участием героя.

Ирландский Independent — о Василии Артемьеве

А вот соцсети нашего Капитана Россия. Благодарность японским детям.

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Снова об уважении к самоанцам.

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Ну, а в перерывах между матчами по регби Василий цитирует классику. Чацкий — и в Новокузнецке, каково?

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И ходит на оперу.

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В Дублине в свое время Василий тоже выглядел отменно. Даже без усов.

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Побольше бы таких спортсменов в России. Болельщики и СМИ часто обходят вниманием менее популярные виды спорта, а они его заслуживают куда больше.

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