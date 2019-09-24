Капитан нашей сборной по регби стал мегазвездой. Откуда он так знает английский?
Российский регбист взорвал соцсети крутыми интервью на Кубке мира.
Российский регбист взорвал соцсети крутыми интервью на Кубке мира.
Сборная России уступила во втором матче на Кубке мира по регби в Японии. И вроде бы шансов против 16-й команды мирового рейтинга было больше, чем с хозяевами, но сил на второй тайм снова не хватило. Ведя 6:5 после 40 минут игры, в итоге поражение 9:34 от страны размером с большую Москву и населением 200 тысяч человек. Но за наших на этом турнире не стыдно, и не только
Это капитан сборной Василий Артемьев. Его
Усы в стиле спортсмена времен Российской империи, слова об уважении к сопернику и чистейший английский. Чище разве что швейцарские озера. Его выступления в Японии — это просто английские заявление Виталия Мутко наоборот. Сегодня Артемьев после поражения нашел в себе силы передать привет самоанским «братьям» с маленького острова. Это при том, что против него играли крайне грубо, за что самоанцы 10 минут играли в составе 13 на 15. Никакого высокомерия, понимание своих возможностей в этом виде спорта, где мы только учимся.
А вот версия на русском.
И как итог — сотни хвалебных комментариев со всего мира.
— У русских большое сердце. Удачи их регбистам в будущем, — пишут одни пользователи. Ирландцы восхищаются акцентом. Даже русские удивляются.
Англоязычный мир выражает респект.
А японцам нравится улыбка.
Русские регбисты в Японии и Артемьев как капитан сделали для имиджа России намного больше, чем многие ведомства и чиновники. И уже поэтому их поездка на Кубок мира, даже если она закончится двумя крупными поражениями от Ирландии и Шотландии, уже была не зря.
Но прекрасный английский был откровением для тех, кто не следит за регби. На самом деле Артемьев уже много лет говорит на нем на уровне носителя. В середине 2000-х родители Василия, который занимался тогда регби в Зеленограде, настояли, чтобы он отправился учить английский за рубеж. Тот поставил условие: возможность заниматься регби. В итоге была выбрана Ирландия. Артемьев поступил в Дублинский университетский колледж, куда его пригласил декан юридического факультета, увлекавшийся этим спортом. В 2009-м россиянин успешно окончил учебу. Параллельно он играл в молодежном «Ленстере» (один из самых сильных клубов Европы), затем вернулся в Россию и уже отсюда (в Европе смотрят российский чемпионат!) попал в английский клуб «Нортхэмптон». Сейчас выступает за «Красный Яр».
Причем он не позабыл корни. В прошлом году, к примеру, предпринял 92-часовой переезд на машине в Ирландию на игру команды своего колледжа из Красноярска. В это и сейчас верится с трудом, но, пожалуйста, вот об этом пишет ирландская пресса перед еще одним интересным интервью с участием героя.
А вот соцсети нашего Капитана Россия. Благодарность японским детям.
Снова об уважении к самоанцам.
Ну, а в перерывах между матчами по регби Василий цитирует классику. Чацкий — и в Новокузнецке, каково?
И ходит на оперу.
В Дублине в свое время Василий тоже выглядел отменно. Даже без усов.
Побольше бы таких спортсменов в России. Болельщики и СМИ часто обходят вниманием менее популярные виды спорта, а они его заслуживают куда больше.