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12:16 (мск), источник: ТАСС

Уругвайские регбисты одержали победу над командой Фиджи в матче Кубка мира

ТАСС, 25 сентября. Сборная Уругвая по регби выиграла у команды Фиджи со счетом 30:27 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в японском городе Камаиси (префектура Иватэ).

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Источник: Reuters

Сборные Уругвая и Фиджи выступают в группе D вместе с командами Австралии, Грузии и Уэльса. Сборная Уругвая набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче, команда Фиджи набрала два очка. Следующий матч в группе пройдет в воскресенье, встретятся сборные Грузии и Уругвая.

21 сентября в первом матче группы D сборная Австралии переиграла команду Фиджи (39:21), а в понедельник валлийские регбисты оказались сильнее грузин (43:14).

Сборная Уругвая трижды принимала участие в Кубке мира, но ни разу не выходила в плей-офф. Команда Фиджи семь раз играла в финальной стадии Кубка мира, лучшим результатом является выход в четвертьфинал (1987, 2007).

Всего в турнире принимают участие 20 команд. В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из четырех групп.

Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Действующим победителем является сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой турнира (три титула). Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах. Финал состоится на стадионе в Иокогаме.

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