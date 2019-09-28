Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Эвертон
Манчестер Сити
11
Футбол. Зарубежный
перерыв
Боруссия Д
Вердер
21
Футбол. Зарубежный
перерыв
Гранада
Леганес
10
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Локомотив
Зенит
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Сампдория
Интер
13
Футбол. Зарубежный
21:00
Монако
Брест
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Амьен
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Лилль
Футбол. Зарубежный
21:00
Метц
Тулуза
Футбол. Зарубежный
21:00
Реймс
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:45
Сассуоло
Аталанта
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетико
Реал
Футбол. Зарубежный
18:30
Бордо
ПСЖ
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Кристал Пэлас
Норвич
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Челси
Брайтон & Хоув
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Астон Вилла
Бернли
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Вест Хэм Юнайтед
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Тоттенхэм Хотспур
Саутгемптон
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Вулверхэмптон Уондерерс
Уотфорд
20
Футбол. Зарубежный
17:00
Хетафе
Барселона
02
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Куньлунь
50
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Динамо Мн
Б
54
Хоккей. КХЛ
17:00
Северсталь
Салават Юлаев
43
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Спартак
Б
34
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Металлург Мг
Б
32
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
ХК Динамо
41
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ростов
Динамо
30
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Шальке-04
13
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Боруссия М
03
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
Вольфсбург
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Аугсбург
Байер
03
Футбол. Зарубежный
16:30
Падерборн
Бавария
23
Футбол. Зарубежный
16:00
Ювентус
СПАЛ
20
Хоккей. КХЛ
16:00
Йокерит
Автомобилист
42
Футбол. Зарубежный
14:30
Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль
01
Футбол. Зарубежный
14:30
Лион
Нант
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Крылья Советов
Тамбов
20
Футбол. Зарубежный
14:00
Атлетик
Валенсия
01
Хоккей. КХЛ
10:00
Амур
Сибирь
30
Все события
Фоторепортажи
28ЦСКА и «Краснодар» выдали яркое шоу после провала в ЛЕ
14«Зенит» увез ничью из Лиона
11:38 (мск), источник: ТАСС

Аргентинские регбисты победили команду Тонга в матче Кубка мира

ТАСС, 28 сентября. Мужская сборная Аргентины по регби одержала победу над командой Тонга со счетом 28:12 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в Хигасиосаке (префектура Осака).

Наверх
Источник: AP 2019

Аргентинец Хулиан Монтойя совершил три попытки (15 очков), его соотечественник Бенджамин Урдапиллета совершил четыре реализации (8 очков), еще одну попытку совершил Сантьяго Каррерас (5 очков). В составе команды Тонга 10 очков набрал Телуса Вейну (две попытки), два очка на счету Сонатана Такулуи.

Читайте также
Капитан нашей сборной по регби стал мегазвездой. Откуда он так знает английский?

Сборная Аргентины набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче. Команда Тонга очков не набрала. В турнирной таблице сборная Аргентины идет на втором месте, набрав шесть очков, команда Тонга не сумела набрать ни одного очка.

Сборные Аргентины и Тонга выступают в группе С. Обе команды проиграли первые матчи на турнире. Сборная Аргентины уступила команде Франции (21:23), команда Тонга оказалась слабее сборной Англии (3:35). Следующий матч группы пройдет между командами Франции и США, встреча состоится 2 октября.

Сборная Тонга ни разу не выходила в плей-офф Кубка мира. Лучшим результатом команды Аргентины является третье место на турнире 2007 года.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Победителем турнира 2015 года в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мира. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится на стадионе в Иокогаме.

Читайте также
 Американская публика сначала освистывала россиянина, но потом полюбила
Будущая российская звезда: такие рождаются раз в несколько поколений
«Не помнит, что произошло»: Мирзаева впервые нокаутировали
Курьезный гол ударом между ног принес победу «Ливерпулю»
Загитова выступит в шоу прямо посреди сезона. Нормально ли это?
Мирзаев в жестком нокауте. Почему он проиграл
«Ростов» презентовал Мамаева. Павел наблюдал разгром «Динамо»
МЮ хочет пригласить тренера «Тоттенхэма» вместо Сульшера
Пилот «Феррари» выиграл квалификацию Гран-при России в Сочи
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь