Аргентинские регбисты победили команду Тонга в матче Кубка мира

Источник: AP 2019

Аргентинец Хулиан Монтойя совершил три попытки (15 очков), его соотечественник Бенджамин Урдапиллета совершил четыре реализации (8 очков), еще одну попытку совершил Сантьяго Каррерас (5 очков). В составе команды Тонга 10 очков набрал Телуса Вейну (две попытки), два очка на счету Сонатана Такулуи.

Сборная Аргентины набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче. Команда Тонга очков не набрала. В турнирной таблице сборная Аргентины идет на втором месте, набрав шесть очков, команда Тонга не сумела набрать ни одного очка.

Сборные Аргентины и Тонга выступают в группе С. Обе команды проиграли первые матчи на турнире. Сборная Аргентины уступила команде Франции (21:23), команда Тонга оказалась слабее сборной Англии (3:35). Следующий матч группы пройдет между командами Франции и США, встреча состоится 2 октября.

Сборная Тонга ни разу не выходила в плей-офф Кубка мира. Лучшим результатом команды Аргентины является третье место на турнире 2007 года.