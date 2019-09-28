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14:26 (мск), источник: ТАСС

Японские регбисты сенсационно победили команду Ирландии в матче Кубка мира

ТАСС, 28 сентября. Мужская сборная Японии по регби одержала победу над командой Ирландии со счетом 19:12 в матче группового этапа домашнего Кубка мира. Встреча прошла в Фукурои.

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Источник: AP 2019

По одной попытке совершили ирландцы Гарри Гингроз (5 очков) и Роб Кирни (5 очков), реализацию провел Джек Карти (2 очка). В сборной Японии четыре штрафных и одна реализация на счету Ю Тамуры (14 очков), попытку совершил Кенки Фукуока (5 очков). Японские регбисты проигрывали по ходу матча со счетом 3:12.

Сборная Японии набрала четыре очка за победу. Команда Ирландии набрала одно очко за поражение в семь и менее очков (бонус защиты). В турнирной таблице сборная Японии идет на первом месте, набрав 9 очков, команда Ирландии набрала 6 очков.

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Сборные Японии и Ирландии выступают в группе А вместе с командами России, Самоа и Шотландии. Обе команды выиграли первые матчи на турнире. Сборная Японии обыграла команду России (30:10), команда Ирландии переиграла сборную Шотландии (27:3). Следующий матч группы пройдет между командами Шотландии и Самоа, встреча состоится 3 октября.

Сборная Японии принимает участие в чемпионате мира в девятый раз, никогда японцы не выходили в плей-офф, на турнире 2015 года они заняли девятое место. В рейтинге World Rugby команда занимает 10-е место, в то время как ирландцы, шесть раз выходившие в плей-офф Кубка мира, располагаются на второй строчке. На прошлом мировом первенстве команда Японии также совершила сенсацию в матче группового этапа, обыграв сборную ЮАР (34:32). Японские регбисты одержали победу в седьмом официальном матче подряд.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Победителем турнира 2015 года в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мира. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится на стадионе в Иокогаме.

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