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15:05 (мск), источник: ТАСС

Cборная ЮАР разгромила команду Намибии в матче Кубка мира по регби

ТАСС, 28 сентября. Мужская сборная ЮАР по регби одержала победу над командой Намибии со счетом 57:3 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в Тоёте.

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Источник: AP 2019

Южноафриканские регбисты совершили девять попыток и шесть реализаций. Представители Намибии реализовали один штрафной. Южноафриканцы выиграли с самым крупным счетом на нынешнем турнире.

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Сборная Южной Африки набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче. Команда Намибии очков не набрала. В турнирной таблице сборная Южной Африки занимает второе место, набрав пять очков, команда Намибии не сумела набрать ни одного очка. Возглавляет турнирную таблицу команда Италии (10 очков, два матча), на третьем месте идут новозеландцы (4 очка, один матч), команда Канады не сумела набрать очков в матче с итальянцами.

Сборные Намибии и ЮАР выступают в группе В. Обе команды проиграли первые матчи на турнире. Сборная Намибии уступила команде Италии (22:47), команда ЮАР оказалась слабее сборной Новой Зеландии (13:23). Следующий матч группы пройдет между командами Новой Зеландии и Канады, встреча состоится 2 октября.

Сборная Намибии в шестой раз играет в финальной стадии мирового первенства, в предыдущие пять раз команда ни разу не выходила из группы. Южноафриканцы дважды побеждали на мировых первенствах (1995, 2007), два раза становились третьими (1999, 2015).

Всего в турнире принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.

Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Победителем турнира 2015 года в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мира. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится на стадионе в Иокогаме.

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