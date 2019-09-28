Cборная ЮАР разгромила команду Намибии в матче Кубка мира по регби

Источник: AP 2019

Южноафриканские регбисты совершили девять попыток и шесть реализаций. Представители Намибии реализовали один штрафной. Южноафриканцы выиграли с самым крупным счетом на нынешнем турнире.

Читайте также Японские регбисты сенсационно победили команду Ирландии в матче Кубка мира

Сборная Южной Африки набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче. Команда Намибии очков не набрала. В турнирной таблице сборная Южной Африки занимает второе место, набрав пять очков, команда Намибии не сумела набрать ни одного очка. Возглавляет турнирную таблицу команда Италии (10 очков, два матча), на третьем месте идут новозеландцы (4 очка, один матч), команда Канады не сумела набрать очков в матче с итальянцами.

Сборные Намибии и ЮАР выступают в группе В. Обе команды проиграли первые матчи на турнире. Сборная Намибии уступила команде Италии (22:47), команда ЮАР оказалась слабее сборной Новой Зеландии (13:23). Следующий матч группы пройдет между командами Новой Зеландии и Канады, встреча состоится 2 октября.

Сборная Намибии в шестой раз играет в финальной стадии мирового первенства, в предыдущие пять раз команда ни разу не выходила из группы. Южноафриканцы дважды побеждали на мировых первенствах (1995, 2007), два раза становились третьими (1999, 2015).

Всего в турнире принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.