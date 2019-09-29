Сборная Грузии победила команду Уругвая в матче Кубка мира по регби

Источник: AP 2019

Грузинские регбисты совершили пять попыток и четыре реализации. На счету уругвайцев одна попытка и одна реализация. Второй тайм сборная Грузии выиграла со счетом 21:0. Красную карточку получил уругваец Факундо Гаттас (77-я минута).

Сборные Грузии и Уругвая выступают в группе D. Уругвайцы выиграли первый матч, обыграв фиджийцев (30:27). Грузинские регбисты проиграли первый матч, уступив представителям Уэльса (14:43). Следующий матч группы пройдет между командами Австралии и Уэльса в воскресенье позднее.

Читайте также Валлийские регбисты одержали победу над командой Грузии в матче Кубка мира

Сборная Грузии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче. Команда Уругвая очков не набрала. В двух матчах грузины набрали пять очков и занимают третье место в таблице группы. Команда Уругвая также за два матча набрала четыре очка и располагается на четвертом месте. Возглавляет турнирную таблицу команда Уэльса (пять очков, один матч), на втором месте идет сборная Австралии (5, 1), на последнем — спортсмены из Фиджи (2, 2).

Сборная Уругвая в четвертый раз принимает участие в Кубке мира, в предыдущие три раза команде ни разу не удавалось выйти в плей-офф. Команда Грузии в пятый раз принимает участие в групповой стадии Кубка мира, в предыдущие четыре раза команда ни разу не сумела пробиться в плей-офф.