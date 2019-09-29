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13:45 (мск), источник: ТАСС

Сборная Уэльса победила команду Австралии в матче Кубка мира по регби

ТАСС, 29 сентября. Сборная Уэльса по регби одержала победу над командой Австралии со счетом 29:25 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в японском городе Кумагая.

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Источник: AP 2019

Валлийские регбисты совершили по две попытки, реализации, штрафных и дроп-гола. Австралийские спортсмены совершили три попытки, две реализации, два штрафных. По ходу матча сборная Австралии проигрывала со счетом 8:23.

Сборные Австралии и Уэльса выступают в группе D. Обе команды одержали победу в первых играх. Команда Австралии оказалась сильнее сборной Фиджи (39:21), валлийцы переиграли регбистов из Грузии (43:14). Следующий матч группы пройдет между командами Грузии и Фиджи 3 октября.

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Сборная Уэльса набрала четыре очка за победу. Команда Австралии набрала одно очко за поражение в семь и менее очков (бонус защиты). В турнирной таблице лидирует команда Уэльса, набрав 9 очков после двух матчей. На втором месте идет сборная Австралии (6 очков, 2 матча), затем идут команды Грузии (5, 2), Уругвая (4, 2) и Фиджи (2, 2).

Сборная Австралии является двукратным обладателем Кубка мира (1991, 1999), еще дважды австралийцы играли в финале (2003, 2015) и однажды занимали третье место (2011). Команда Уэльса в третий раз принимает участие в турнире, один раз сборная заняла третье место (1987).

Всего в турнире принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Победителем турнира 2015 года в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мира. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится на стадионе в Иокогаме.

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