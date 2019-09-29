Сборная Уэльса победила команду Австралии в матче Кубка мира по регби

Источник: AP 2019

Валлийские регбисты совершили по две попытки, реализации, штрафных и дроп-гола. Австралийские спортсмены совершили три попытки, две реализации, два штрафных. По ходу матча сборная Австралии проигрывала со счетом 8:23.

Сборные Австралии и Уэльса выступают в группе D. Обе команды одержали победу в первых играх. Команда Австралии оказалась сильнее сборной Фиджи (39:21), валлийцы переиграли регбистов из Грузии (43:14). Следующий матч группы пройдет между командами Грузии и Фиджи 3 октября.

Читайте также Сборная Австралии обыграла команду Фиджи в матче Кубка мира по регби

Сборная Уэльса набрала четыре очка за победу. Команда Австралии набрала одно очко за поражение в семь и менее очков (бонус защиты). В турнирной таблице лидирует команда Уэльса, набрав 9 очков после двух матчей. На втором месте идет сборная Австралии (6 очков, 2 матча), затем идут команды Грузии (5, 2), Уругвая (4, 2) и Фиджи (2, 2).

Сборная Австралии является двукратным обладателем Кубка мира (1991, 1999), еще дважды австралийцы играли в финале (2003, 2015) и однажды занимали третье место (2011). Команда Уэльса в третий раз принимает участие в турнире, один раз сборная заняла третье место (1987).