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15:38 (мск), источник: ТАСС

Шотландские регбисты победили самоанцев в матче Кубка мира

ТАСС, 30 сентября. Сборная Шотландии по регби выиграла у команды Самоа со счетом 34:0 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в японской Кобе.

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Источник: AP 2019

Шотландские регбисты совершили две попытки, две реализации, забили один штрафной, один дроп-гол и заработали две штрафных попытки. Красную карточку за две желтые получил игрок команды Самоа Эд Фидоу. Эта победа стала первой «сухой» на нынешнем Кубке мира.

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Сборные Шотландии и Самоа выступают в группе А вместе с российской, ирландской и японской командами. Сборная Самоа обыграла команду России (34:9) в своем первом матче на турнире, шотландцы ранее уступили ирландцам (3:27). В следующем матче группы встретятся сборные Ирландии и России, игра пройдет 3 октября в Кобе. Россияне 20 сентября проиграли команде Японии (10:30) в матче открытия турнира.

Сборная Шотландии набрала четыре очка за победу и одно очко за четыре и более попытки в матче. Команда Самоа очков не набрала. В турнирной таблице после двух матчей лидирует сборная Японии (9 очков), на втором месте идет сборная Ирландии (6), на третьем — шотландцы (5), на четвертом — самоанцы (5). Россияне замыкают турнирную таблицу (0).

Сборная Самоа дважды выходила в четвертьфинал мировых первенств (1991, 1995). Команда Шотландии один раз заняла четвертое место и шесть раз завершала борьбу на стадии четвертьфинала.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из четырех групп.

Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Действующим победителем является сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мировых первенств. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится на стадионе в Иокогаме.

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