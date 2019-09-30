Шотландские регбисты победили самоанцев в матче Кубка мира

Источник: AP 2019

Шотландские регбисты совершили две попытки, две реализации, забили один штрафной, один дроп-гол и заработали две штрафных попытки. Красную карточку за две желтые получил игрок команды Самоа Эд Фидоу. Эта победа стала первой «сухой» на нынешнем Кубке мира.

Сборные Шотландии и Самоа выступают в группе А вместе с российской, ирландской и японской командами. Сборная Самоа обыграла команду России (34:9) в своем первом матче на турнире, шотландцы ранее уступили ирландцам (3:27). В следующем матче группы встретятся сборные Ирландии и России, игра пройдет 3 октября в Кобе. Россияне 20 сентября проиграли команде Японии (10:30) в матче открытия турнира.

Сборная Шотландии набрала четыре очка за победу и одно очко за четыре и более попытки в матче. Команда Самоа очков не набрала. В турнирной таблице после двух матчей лидирует сборная Японии (9 очков), на втором месте идет сборная Ирландии (6), на третьем — шотландцы (5), на четвертом — самоанцы (5). Россияне замыкают турнирную таблицу (0).

Сборная Самоа дважды выходила в четвертьфинал мировых первенств (1991, 1995). Команда Шотландии один раз заняла четвертое место и шесть раз завершала борьбу на стадии четвертьфинала.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из четырех групп.