Грузинские регбисты возмутились из-за песни Меладзе на русском языке

«Использованная на игре музыка была русской. В связи с этим я хочу четко подчеркнуть, что Россия — это не Грузия, а Грузия — это не Россия», — заявил тренер сборной Грузии Милтон Хейг.

Он отметил, что Международный совет регби должен проявить внимание к этому вопросу, пишет RT. Кроме того, организацию турнира раскритиковал и капитан команды Джаба Брегвадзе. Он выразил надежду на то, чтобы «эта ошибка» с включением во время выступления его команды русской музыки не повторилась.

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Игра завершилась со счетом 33:7 в пользу грузинских спортсменов. Кубок мира по регби проходит в Японии с 20 сентября по 2 ноября, отмечает «Спорт-Экспресс».

Ранее 30 сентября первый вице-спикер парламента Грузии Тамара Чугошвили заявила о том, что грузинская делегация выступила против восстановления права голоса России в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ). По ее словам, Тбилиси не собирается участвовать «ни в каких торжествах», а будет лишь обсуждать проблемы, которые «приходят из России» в Грузию и на Украину.

Россию лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав Российской Федерации. 26 июня 2019 года ПАСЕ утвердила резолюцию о возвращении полномочий российской делегации.