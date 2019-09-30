Грузинские регбисты возмутились из-за песни Меладзе на русском языке
Грузинская сборная по регби возмутилась
Грузинская сборная по регби возмутилась
«Использованная на игре музыка была русской. В связи с этим я хочу четко подчеркнуть, что Россия — это не Грузия, а Грузия — это не Россия», — заявил тренер сборной Грузии Милтон Хейг.
Он отметил, что Международный совет регби должен проявить внимание к этому вопросу, пишет RT. Кроме того, организацию турнира раскритиковал и капитан команды Джаба Брегвадзе. Он выразил надежду на то, чтобы «эта ошибка» с включением во время выступления его команды русской музыки не повторилась.
Игра завершилась со счетом 33:7 в пользу грузинских спортсменов. Кубок мира по регби проходит в Японии с 20 сентября по 2 ноября, отмечает «Спорт-Экспресс».
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