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15:40 (мск), источник: Sport24

Русские регбисты готовятся к матчу с Ирландией. У нас в составе 9 замен, у соперника — 11

В российскую заявку не включен самый результативный игрок Юрий Кушнарев.

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Источник: AP 2019

Перед стартом Кубка мира одним из главных фаворитов турнира считалась сборная Ирландии. «Клеверные» подходили к турниру в статусе первого номера мирового рейтинга, но всего за две недели опустились на четвертую позицию. Причиной этого стала невразумительная игра с хозяевами форума японцами, сотворившими пока что главную сенсацию Кубка мира — 2019.

Первый тайм ирландцы выиграли 12:9, однако во втором не набрали ни одного очка. Главный тренер Ирландии Джо Шмидт во второй половине встречи сделал 7 замен, но японцы победу не отдали. На данный момент «клеверные» занимают второе место в группе A, впереди у ирландцев две игры с аутсайдерами Россией и Самоа. Но перед матчем с Японией в победе ирландцев тоже никто не сомневался, так что теперь о недооценке ближайших соперников не может быть и речи.

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Следующий матч Ирландия играет с Россией. По сравнению с прошлым туром Шмидт сделал 11 замен. Главная новость — возвращение в строй Джонатана Секстона, пропустившего игру с японцами из-за травмы. Вместо травмированного Джека Конана сыграет Джорди Мерфи, который присоединился к команде в понедельник. Впервые на международном уровне дебютирует пара из «Манстера» Тай Бирн — Жан Клейн. А Гарри Рингроуз третью встречу подряд начнет в старте, в прошлый матч он отыграл по 80 минут.

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Тренер российской команды Лин Джонс также решил сделать существенную ротацию — 9 замен. По пока не озвученным причинам в заявку не включен Юрий Кушнарев, который на этом турнире принес России 14 очков из 19, со скамейки начнет игру и Владимир Остроушко. Станислав Сельский обещает, что «медведи» покажут достойную игру.

«Ирландия и Шотландия — лидеры мирового регби. Будем показывать достойную игру, стараться сыграть не хуже, чем с самоанцами и японцами, навязать борьбу. Постараемся доказать самим себе, что мы можем играть с такими великими командами», — цитирует Сельского ТАСС.

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Букмекеры в победе ирландцев не сомневаются, оценивая шансы россиян коэффициентом 70,0. Игра состоится 3-го октября, начало матча запланировано на 13:15 по Москве.

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