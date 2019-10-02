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17:04 (мск), источник: ТАСС

Новозеландские регбисты разгромили команду Канады в матче Кубка мира

ТАСС, 2 октября. Сборная Новой Зеландии по регби обыграла команду Канады со счетом 63:0 в матче группового этапа Кубка мира. Встреча прошла в Оите.

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На счету новозеландских регбистов девять попыток (одна штрафная) и восемь реализаций. Эта победа стала самой крупной на текущем турнире, 28 сентября команда ЮАР обыграла сборную Намибии со счетом 57:3.

Кроме того, это второй случай на мировом первенстве, когда команда одержала победу всухую. 30 сентября команда Шотландии победила сборную Самоа со счетом 34:0.

Сборная Новой Зеландии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче, команда Канады не набрала очков. В турнирной таблице группы B после двух матчей первое место занимают итальянцы (10 очков), второе — новозеландцы (9), третье — представители ЮАР (5), у команд Намибии и Канады нет набранных очков.

Сборная Новой Зеландии является самой титулованной командой мировых первенств, в ее активе три победы (1987, 2011, 2015), один раз команда уступила в финале (1995), дважды становилась третьей (1991, 2003), один раз — четвертой (1999). Высшим достижением команды Канады является выход в четвертьфинал в 1991 году.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из четырех групп. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится на стадионе в Иокогаме.

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