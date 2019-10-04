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7ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Лиге Европы
7«Краснодар» проиграл «Хетафе» в матче Лиги Европы
3 октября, источник: Матч ТВ

Сборная Ирландии «всухую» разгромила россиян на Кубке мира по регби

Сборная Ирландии одержала победу над командой России в матче 3-го тура группового этапа Кубка мира по регби в Японии.

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Источник: AFP 2019

Встреча завершилась со счетом 35:0 в пользу ирландцев.

Россияне потерпели уже третье поражение подряд на турнире, Ирландия одержала вторую победу.

Свой заключительный матч на турнире подопечные Лина Джонса проведут 9 октября против сборной Шотландии. Ирландия 12 октября сыграет с командой Самоа.

В матче группы D сборная Фиджи победила команду Грузии со счетом 45:10.

Кубок мира-2019. Групповой этап. 3-й тур

Группа A

Ирландия — Россия — 35:0 (21:0)

Группа D

Фиджи — Грузия — 45:10 (7:3)

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