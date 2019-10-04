Сборная Ирландии «всухую» разгромила россиян на Кубке мира по регби
Сборная Ирландии одержала победу над командой России в матче 3-го тура группового этапа Кубка мира по регби в Японии.
Сборная Ирландии одержала победу над командой России в матче 3-го тура группового этапа Кубка мира по регби в Японии.
Встреча завершилась со счетом 35:0 в пользу ирландцев.
Россияне потерпели уже третье поражение подряд на турнире, Ирландия одержала вторую победу.
Свой заключительный матч на турнире подопечные Лина Джонса проведут 9 октября против сборной Шотландии. Ирландия 12 октября сыграет с командой Самоа.
В матче группы D сборная Фиджи победила команду Грузии со счетом 45:10.
Кубок мира-2019. Групповой этап. 3-й тур
Группа A
Ирландия — Россия — 35:0 (21:0)
Группа D
Фиджи — Грузия — 45:10 (7:3)