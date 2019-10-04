Сборная Ирландии «всухую» разгромила россиян на Кубке мира по регби

Сборная Ирландии «всухую» разгромила россиян на Кубке мира по регби

Сборная Ирландии одержала победу над командой России в матче 3-го тура группового этапа Кубка мира по регби в Японии.