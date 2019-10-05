Сборная Австралии обыграла команду Уругвая в матче Кубка мира по регби

Источник: AP 2019

Сборные Австралии и Уругвая выступают в группе D вместе с командами Уэльса, Грузии и Фиджи. В турнирной таблице сборная Австралии занимает первое место, набрав в трех матчах 11 очков, у уругвайцев в активе 4 очка после трех встреч, они замыкают таблицу. Второе место в группе занимает команда Уэльса (9), третье — Фиджи (7), четвертое — Грузии (5). В следующем матче сборная Австралии 11 октября встретится с командой Грузии, сборная Уругвая 13 октября сыграет с командой Уэльса.

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Сборная Австралии является двукратным победителем Кубка мира (1991, 1999), еще дважды австралийцы играли в финале (2003, 2015) и однажды занимали третье место (2011). Сборная Уругвая в четвертый раз принимает участие в Кубке мира, в предыдущие три раза команде ни разу не удавалось выйти в плей-офф.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы. В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.