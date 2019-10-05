Англичане обыграли аргентинцев и досрочно вышли в плей-офф Кубка мира по регби

Источник: AP 2019

На 18-й минуте был удален игрок сборной Аргентины Томас Лаванини.

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Сборные Англии и Аргентины выступают в группе С вместе с командами Франции, Тонга и США. В турнирной таблице сборная Англии занимает первое место, набрав в трех матчах 15 очков, она стала первой командой, досрочно обеспечившей себе выход в плей-офф. У аргентинцев шесть очков, они занимают третье место, на второй строчке располагается команда Франции (9), у команд Тонга и США нет набранных баллов. В следующем матче сборная Англии 12 октября встретится с командой Франции, сборная Аргентины 9 октября сыграет с командой США.

Сборная Англии один раз побеждала на Кубке мира (2003), дважды уступала в финале (1991, 2007). Лучшим результатом команды Аргентины на мировых первенствах является третье место на турнире 2007 года.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы. В четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из каждой группы.