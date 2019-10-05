Японцы переиграли команду Самоа в матче Кубка мира по регби

Источник: AP 2019

Сборные Японии и Самоа выступают в группе А вместе с командами России, Ирландии и Шотландии. В турнирной таблице сборная Японии занимает первое место, набрав в трех матчах 14 очков. У самоанцев пять очков, они занимают четвертое место, на второй строчке располагается команда Ирландии (11 очков, три матча), у шотландцев — пять очков (два матча), у команды России нет набранных баллов после трех игр. В следующем матче сборная Японии 13 октября встретится с командой Шотландии, сборная Самоа 12 октября сыграет с ирландцами.

Японцы принимают участие в чемпионате мира в девятый раз, они никогда не выходили в плей-офф, на турнире 2015 года они заняли девятое место. Японские регбисты одержали победу в восьмом официальном матче подряд.