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16:05 (мск), источник: ТАСС

Японцы переиграли команду Самоа в матче Кубка мира по регби

ТАСС, 5 октября. Сборная Японии одержала победу над командой Самоа со счетом 38:19 в матче группового этапа Кубка мира по регби. Встреча прошла в японском городе Тоёта (префектура Айти).

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Источник: AP 2019

Сборные Японии и Самоа выступают в группе А вместе с командами России, Ирландии и Шотландии. В турнирной таблице сборная Японии занимает первое место, набрав в трех матчах 14 очков. У самоанцев пять очков, они занимают четвертое место, на второй строчке располагается команда Ирландии (11 очков, три матча), у шотландцев — пять очков (два матча), у команды России нет набранных баллов после трех игр. В следующем матче сборная Японии 13 октября встретится с командой Шотландии, сборная Самоа 12 октября сыграет с ирландцами.

Японцы принимают участие в чемпионате мира в девятый раз, они никогда не выходили в плей-офф, на турнире 2015 года они заняли девятое место. Японские регбисты одержали победу в восьмом официальном матче подряд.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Победителем турнира 2015 года в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мира. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится на стадионе в Иокогаме.

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