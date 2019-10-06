Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо Мн
Ак Барс
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вальядолид
Атлетико
00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Локомотив
Авангард
10
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
Амур
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА
Ростов
02
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург
Унион Б
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Арсенал
Борнмут
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Манчестер Сити
Вулверхэмптон Уондерерс
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Саутгемптон
Челси
13
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лилль
Ним
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Аталанта
Лечче
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Болонья
Лацио
22
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Рома
Кальяри
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Ренн
Реймс
Футбол. Зарубежный
18:30
Ньюкасл Юнайтед
Манчестер Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Спартак
Футбол. Зарубежный
19:00
Айнтрахт Ф
Вердер
Футбол. Зарубежный
19:00
Торино
Наполи
Футбол. Зарубежный
19:30
Реал Сосьедад
Хетафе
Футбол. Зарубежный
15:00
Сельта
Атлетик
10
Футбол. Зарубежный
14:30
Боруссия М
Аугсбург
51
Футбол. Премьер-лига
14:00
Локомотив
Арсенал Т
21
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Северсталь
51
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Ювентус
Футбол. Зарубежный
13:30
Фиорентина
Удинезе
10
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Лион
Футбол. Зарубежный
22:00
Барселона
Севилья
Футбол. Зарубежный
13:00
Мальорка
Эспаньол
20
Футбол. Премьер-лига
11:30
Урал
Зенит
13
Хоккей. НХЛ
23:59
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
7.10
Детройт Ред Уингз
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
7.10
Нью-Йорк Айлендерс
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм Дакс
Сан-Хосе Шаркс
31
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Ванкувер Кэнакс
30
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
65
Хоккей. НХЛ
04:00
Аризона Койотс
Бостон Брюинз
01
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Миннесота Уайлд
42
Все события
Фоторепортажи
8Головкин победил Деревянченко
10Кого Черчесов не вызвал в сборную России
12:37 (мск), источник: ТАСС

Новозеландские регбисты разгромили команду Намибии в матче Кубка мира

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Сборная Новой Зеландии по регби обыграла команду Намибии со счетом 71:9 в матче группового этапа Кубка мира в Японии. Встреча прошла в Тёфу.

Наверх
Источник: AP 2019

На счету новозеландских регбистов 11 попыток и восемь реализаций. Команда Намибии реализовала три штрафных. Команда Новой Зеландии совершила наибольшее количество попыток в одном матче на Кубке мира этого года, по девять попыток делали новозеландцы в матче против канадцев (63:0) и представители ЮАР во встрече против команды Намибии (57:3). Также команда Новой Зеландии набрала наибольшее количество очков в одном матче на турнире нынешнего года.

Читайте также
Новозеландские регбисты разгромили команду Канады в матче Кубка мира

Сборная Новой Зеландии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче, команда Намибии не набрала очков. В турнирной таблице группы B лидирует сборная Новой Зеландии (14 очков, 3 матча), на втором месте идет команда ЮАР (10, 3), на третьем — Италии (10, 3), на четвертом — Канады (0, 2), на пятом — Намибии (0, 3). Следующий матч группы пройдет 8 октября, встретятся команды ЮАР и Канады.

Сборная Новой Зеландии является самой титулованной командой мировых первенств, в ее активе три победы (1987, 2011, 2015), один раз команда уступила в финале (1995), дважды становилась третьей (1991, 2003), один раз — четвертой (1999). Сборная Намибии в шестой раз играет на мировом первенстве, команда ни разу не выходила из группы.

Всего в турнире принимают участие 20 команд, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из четырех групп. Финал состоится 2 ноября в Иокогаме. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш состоялся в 1987 году.

Читайте также
 Гадалка обманула Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
«Бой заслуживает реванша»: почему Головкина освистали
Черчесов нашел замену травмированному Смолову в сборной России
Азмун прервал молчание — «Зенит» победил «Урал»
«Локомотиву» помог Миранчук: он реализовал победный пенальти
Фуркад высказался о завершении спортивной карьеры
Футболист «Зенита» пропустит три недели из-за травмы
Игрок «Реала» получил травму приводящей мышцы
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь