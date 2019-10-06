Французские регбисты досрочно вышли в плей-офф Кубка мира, обыграв команду Тонга

Источник: AP 2019

На счету французских регбистов две попытки, две реализации и три штрафных. Спортсмены из Тонга сумели совершить три попытки и три реализации.

Сборная Франции набрала четыре очка за победу. Команда Тонга набрала одно очко за поражение в семь и менее очков (бонус защиты). В турнирной таблице группы С лидирует команда Англии (15 очков, 3 матча), на втором месте идет сборная Франции (13, 3), на третьем — команда Аргентины (6, 3), на четвертом — команда Тонга (1, 3), на пятом — США (0, 2). Французские регбисты досрочно квалифицировались в плей-офф турнира, ранее в плей-офф из группы вышли англичане.

Сборная Франции трижды доходила до финала Кубка мира (1987, 1999, 2011). Команда Тонга ни разу не выходила в плей-офф Кубка мира.