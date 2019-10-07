Сборная России уступила австралийкам в ¼ финала этапа Мировой серии
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Женская борная России уступила команде Австралии в матче ¼ финала этапа Мировой серии по регби-7, который проходит в американском Глендейле.
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Женская борная России уступила команде Австралии в матче ¼ финала этапа Мировой серии по регби-7, который проходит в американском Глендейле.
Встреча сборных России и Австралии завершилась победой австралиек со счетом 38:0.
Российская команда далее продолжит борьбу в турнире за пятое место, где сыграет со сборной Испании.