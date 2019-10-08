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16:01 (мск), источник: ТАСС

Cборная ЮАР победила команду Канады и вышла в ¼ финала Кубка мира по регби

ТАСС, 8 октября. Мужская сборная ЮАР по регби одержала победу над командой Канады со счетом 66:7 в матче группового этапа Кубка мира и гарантировала себе участие в плей-офф турнира. Встреча прошла в Кобе.

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Источник: Reuters

На счету южноафриканских регбистов десять попыток и восемь реализаций. Канадцы отметились одной попыткой и одной реализацией. На 36-й минуте встречи с поля был удален канадец Джош Ларсен.

Южноафриканские регбисты ранее проиграли новозеландцам (13:23), а также победили представителей Намибии (57:3) и Италии (49:3).

Сборная ЮАР набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче, команда Канады очков не набрала. В турнирной таблице группы В лидирует команда сборной ЮАР, в активе которой 15 очков, на втором месте идет сборная Новой Зеландии (14), на третьем — итальянцы (10), на четвертом — регбисты из Намибии (0), на пятом — команда Канады (0). Следующий матч группы пройдет между командами Новой Зеландии и Италии, встреча состоится 12 октября. В случае равенства очков между командами ЮАР и Италии по результату личной встречи в плей-офф выйдут южноафриканские регбисты.

Сборная ЮАР дважды побеждала на мировых первенствах (1995, 2007) и два раза становилась третьей (1999, 2015).

Всего в турнире принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году. Победителем турнира 2015 года в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой мира. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится на стадионе в Иокогаме.

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