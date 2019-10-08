Cборная ЮАР победила команду Канады и вышла в ¼ финала Кубка мира по регби

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На счету южноафриканских регбистов десять попыток и восемь реализаций. Канадцы отметились одной попыткой и одной реализацией. На 36-й минуте встречи с поля был удален канадец Джош Ларсен.

Южноафриканские регбисты ранее проиграли новозеландцам (13:23), а также победили представителей Намибии (57:3) и Италии (49:3).

Сборная ЮАР набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попытки в матче, команда Канады очков не набрала. В турнирной таблице группы В лидирует команда сборной ЮАР, в активе которой 15 очков, на втором месте идет сборная Новой Зеландии (14), на третьем — итальянцы (10), на четвертом — регбисты из Намибии (0), на пятом — команда Канады (0). Следующий матч группы пройдет между командами Новой Зеландии и Италии, встреча состоится 12 октября. В случае равенства очков между командами ЮАР и Италии по результату личной встречи в плей-офф выйдут южноафриканские регбисты.

Сборная ЮАР дважды побеждала на мировых первенствах (1995, 2007) и два раза становилась третьей (1999, 2015).