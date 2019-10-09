Сборная России проиграла со счётом 0:61 в последнем матче на Кубке мира по регби

Источник: AP 2019

Для подопечных Лина Джонса это поражение стало четвёртым кряду в турнире. Шотландцы одержали вторую победу в трёх матчах.

В 1-м туре россияне проиграли хозяевам соревнований со счётом 10:30, во втором уступили команде Самоа (9:34), а в третьем всухую уступили ирландцам (0:35).

Таким образом, россияне не сумели выиграть ни одного матча в групповом этапе соревнований. В турнирной таблице группы А подопечные Джонса заняли последнее место и завершили своё выступление на турнире.