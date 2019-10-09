Сборная России по регби установила антирекорд чемпионатов мира

Источник: AFP 2019

Об этом сообщается в «твиттере» Gracenote Live.

Напомним, сегодня, 9 октября, подопечные Лина Джонса уступили команде Шотландии со счётом 0:61.

Этот матч стал последним для россиян на турнире. 3 октября команду России обыграли представители Ирландии со счётом 35:0.

Таким образом, россияне не сумели выиграть ни одного матча в групповом этапе соревнований.

В турнирной таблице группы А подопечные Джонса заняли последнее место и завершили своё выступление на турнире.