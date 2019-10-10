Два матча Кубка мира по регби в Японии отменены из-за тайфуна
ТОКИО, 10 октября. /ТАСС/. Две встречи розыгрыша Кубка мира по регби, намеченные на 12 октября, отменены
ТОКИО, 10 октября. /ТАСС/. Две встречи розыгрыша Кубка мира по регби, намеченные на 12 октября, отменены
На субботу были намечены три матча. Встреча между сборными Новой Зеландии и Италии в городе Тоёта (группа B), а также игра между командами Англии и Франции в Иокогаме (группа С) отменены. Матч сборных Ирландии и Самоа, назначенный на этот же день в городе Фукуока, состоится.
В каждой из отмененных встреч будет зафиксирована ничья, командам начислят по два очка. Таким образом, сборные Англии (17 очков) и Франции (15) вышли в
Организаторы обещают возместить зрителям деньги за билеты. Отмечается, что в воскресенье соревнования должны будут возобновиться в обычном режиме.
В среду метеорологическое управление Японии выступило со специальным предупреждением по случаю приближения мощного тайфуна «Хагибис» — уже 19-го в нынешнем году в
В финальной стадии Кубка мира по регби принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы. Сборная России уступила во всех матчах на турнире и заняла последнее место в группе A. Соревнования завершатся 2 ноября. Кубок мира проходит в 12 японских городах, финал состоится на стадионе в Иокогаме.