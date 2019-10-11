Сборная Австралии победила команду Грузии в матче Кубка мира по регби

Источник: AP 2019

На счету австралийских регбистов четыре попытки, две реализации и один штрафной, грузинские регбисты сумели совершить одну попытку и один штрафной. Сборная Австралии набрала четыре очка за победу и одно бонусное очко за четыре и более попыток в матче, команда Грузии очков не набрала. Сборные Австралии (16 очков, 4 матча) и Уэльса (14, 3) досрочно квалифицировались в плей-офф турнира. Команда Фиджи занимает третье место (7, 4), на четвертом месте идет команда Грузии (5, 4), на пятом — сборная Уругвая (4, 3), в воскресенье состоится заключительный матч группы D между командами Уэльса и Уругвая.

Матч сборных Новой Зеландии и Италии в городе Тоёта (группа B), а также игра между командами Англии и Франции в Иокогаме (группа С) отменены из-за тайфуна «Хагибис», они должны были пройти 12 октября. При этом встреча сборных Ирландии и Самоа, назначенная на этот же день в городе Фукуока, состоится. В каждой из отмененных встреч зафиксирована ничья, командам начислили по два очка. Таким образом, сборные Англии (17 очков) и Франции (15) вышли в плей-офф турнира, заняв в группе C первое и второе места соответственно, команда Италии не сумела выйти из группы B, оставшись на третьем месте и набрав 12 очков, а команде Новой Зеландии (16) ничья помогла обойти сборную ЮАР (15) и занять первое место в группе.

Сборная Австралии является двукратным победителем Кубка мира (1991, 1999), еще дважды австралийцы играли в финале (2003, 2015) и однажды занимали третье место (2011). Команда Грузии в пятый раз принимает участие в групповой стадии Кубка мира, в предыдущие четыре раза команда ни разу не сумела пробиться в плей-офф.