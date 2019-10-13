Текущие события
Хоккей. КХЛ
3-й период
Куньлунь
Локомотив
36
Футбол. Сборные
15:00
Бразилия
Нигерия
Футбол. Чемпионат Европы
16:00
Казахстан
Бельгия
Футбол. Сборные
16:00
ЮАР
Мали
Футбол. Сборные
16:00
Кения
Мозамбик
Хоккей. КХЛ
16:00
Йокерит
Салават Юлаев
Футбол. Сборные
17:00
Эквадор
Аргентина
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
ЦСКА
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Беларусь
Нидерланды
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Венгрия
Азербайджан
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Шотландия
Сан-Марино
Футбол. Чемпионат Европы
19:00
Кипр
Россия
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс
Филадельфия Флайерз
Б
32
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден Найтс
Калгари Флэймз
62
Футбол. Сборные
20:00
Кот-д`Ивуар
ДР Конго
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Аризона Койотс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
03:00
Даллас Старз
Вашингтон Кэпиталз
14
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Питтсбург Пингвинз
47
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Эстония
Германия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Уэльс
Хорватия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Словения
Австрия
Футбол. Чемпионат Европы
21:45
Польша
Македония
Футбол. Сборные
21:45
Словакия
Парагвай
Хоккей. НХЛ
02:00
Чикаго Блэкхокс
Виннипег Джетс
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз
Нью-Джерси Дэвилз
30
Хоккей. НХЛ
02:00
Монреаль Канадиенс
Сент-Луис Блюз
63
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт Ред Уингз
Торонто Мэйпл Ливз
25
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк Айлендерс
Флорида Пантерз
Б
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина Харрикейнз
Коламбус Блю Джэкетс
23
Хоккей. НХЛ
01:00
Лос-Анджелес Кингз
Нэшвилл Предаторз
74
Хоккей. НХЛ
12.10
Оттава Сенаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
42
Все события
Фоторепортажи
17Торт, рыба и музыка от Руслана Нигматуллина
37Эффектные Попова/Мозгов, молодые русские чемпионы, удрученный Воронов — фотообзор Finlandia Trophy
09:26 (мск), источник: ТАСС

На Кубке мира по регби в Японии отменили третий матч из-за тайфуна

ТАСС, 13 октября. Встреча Кубка мира по регби между сборными Намибии и Канады, запланированная на 13 октября, отменена из-за тайфуна «Хагибис» в Японии. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Наверх

На воскресенье были намечены четыре матча. Встреча группы B между сборными Намибии и Канады должна была пройти в городе Камаиси. Игры США — Тонга (Хигасиосака), Уэльс — Уругвай (Кумамото) и Япония — Шотландия (Иокогама) состоятся.

Ранее по той же причине были отменены встречи турнира между командами Новой Зеландии и Италии в городе Тоёта, а также игра между командами Англии и Франции в Иокогаме, которые были запланированы на 12 октября. В каждой из отмененных встреч была зафиксирована ничья, командам начислили по два очка.

В финальной стадии Кубка мира по регби принимают участие 20 команд, поделенные на четыре группы. Сборная России уступила во всех матчах на турнире и заняла последнее место в группе A. Соревнования завершатся 2 ноября. Кубок мира проходит в 12 японских городах, финал состоится в Иокогаме.

 Гадалка обманула Аделину Сотникову на 2 миллиона рублей
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
Комплимент для Черчесова: россияне могут оформить выход на Евро
Овечкин и Кузнецов взяли реванш у Радулова в матче НХЛ (видео)
Новая Русская Ракета. Михеев забил в НХЛ после чумового рывка
Чемпион мира по боксу россиянин Бивол защитил титул
Охранник против Емельяненко. Шоу в Москве едва избежало конфуза
Россия проиграла Аргентине и потеряла шансы на медали Кубка мира
Наместников нокаутировал главного фаворита сезона НХЛ (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь