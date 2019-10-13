На Кубке мира по регби в Японии отменили третий матч из-за тайфуна

На воскресенье были намечены четыре матча. Встреча группы B между сборными Намибии и Канады должна была пройти в городе Камаиси. Игры США — Тонга (Хигасиосака), Уэльс — Уругвай (Кумамото) и Япония — Шотландия (Иокогама) состоятся.

Ранее по той же причине были отменены встречи турнира между командами Новой Зеландии и Италии в городе Тоёта, а также игра между командами Англии и Франции в Иокогаме, которые были запланированы на 12 октября. В каждой из отмененных встреч была зафиксирована ничья, командам начислили по два очка.