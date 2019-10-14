Артемьев: Сборная России должна постоянно выступать на КМ по регби

Сборная России на минувшей неделе покинула Кубок мира в Японии, проиграв все четыре матча группового этапа с общей разницей мячей 19:160. Российские регбисты выступали в финальной части Кубков мира во второй раз в истории.

«Мы сделали главное — Россия достойно заявила о себе на мировой регбийной арене. Наши спортсмены по-настоящему сражались со сборными тех стран, где регби развивается более 100 лет, где эта игра возведена в национальный культ. Сейчас уверенно можно сказать, что в России может быть регби мирового уровня, и мы должны поставить перед собой ясную цель — быть на всех предстоящих Кубках мира. Более того, мы должны готовиться играть на равных с самыми сильными сборными. Для этого предстоит пройти непростой путь и еще многое сделать», — цитирует Артемьева сайт ФРР.