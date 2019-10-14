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15:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Артемьев: Сборная России должна постоянно выступать на КМ по регби

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Сборная России по регби должна ставить перед собой задачу постоянно выходить в финальную часть Кубков мира, считает председатель Высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

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Источник: РИА "Новости"

Сборная России на минувшей неделе покинула Кубок мира в Японии, проиграв все четыре матча группового этапа с общей разницей мячей 19:160. Российские регбисты выступали в финальной части Кубков мира во второй раз в истории.

«Мы сделали главное — Россия достойно заявила о себе на мировой регбийной арене. Наши спортсмены по-настоящему сражались со сборными тех стран, где регби развивается более 100 лет, где эта игра возведена в национальный культ. Сейчас уверенно можно сказать, что в России может быть регби мирового уровня, и мы должны поставить перед собой ясную цель — быть на всех предстоящих Кубках мира. Более того, мы должны готовиться играть на равных с самыми сильными сборными. Для этого предстоит пройти непростой путь и еще многое сделать», — цитирует Артемьева сайт ФРР.

«Я хочу поздравить наших игроков: вы действительно бились за свою страну, где-то даже превосходили свои возможности. Кроме того, вы выступили настоящими “народными дипломатами”. Мы слышали и видели только восторженные отклики о нашей сборной и наших игроках со стороны иностранных болельщиков и хозяев чемпионата», — добавил Артемьев.

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