Сборная Англии по регби обыграла команду Австралии в ¼ финала Кубка мира

Источник: AP 2019

На счету английских регбистов по четыре попытки, реализации и штрафных. Австралийские спортсмены отметились одной попыткой, одной реализацией и тремя штрафными. Сборная Австралии в рейтинге World Rugby занимает шестое место, команда Англии — третье.

Читайте также Англичане обыграли аргентинцев и досрочно вышли в плей-офф Кубка мира по регби

На Кубках мира сборные встретились в седьмой раз, в четвертый раз победу одержала команда Англии. В третий раз сборные играли на стадии ¼ финала, еще по два раза они встречались в групповом этапе и в финалах. Соперник команды Англии по полуфиналу определится позднее в субботу, им станет победитель матча между сборными Новой Зеландии и Ирландии. Встреча ½ финала пройдет 26 октября в Иокогаме.

Команда Англии принимает участие в Кубке мира в девятый раз, на счету англичан одна победа в турнире (2003) и два поражения в финалах (1991, 2007).

Сборная Австралии принимала участие в Кубке мира в девятый раз, команда является двукратным победителем (1991, 1999), еще дважды австралийцы играли в финале (2003, 2015) и один раз занимали третье место (2011). Сборная Австралии показала худший результат с 2007 года, тогда команда не смогла выйти в полуфинал турнира, проиграв англичанам (10:12).