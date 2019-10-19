Сборная Новой Зеландии вышла в полуфинал Кубка мира, победив ирландцев

Сборная Новой Зеландии вышла в полуфинал Кубка мира, победив ирландцев

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Регбисты сборной Новой Зеландии вышли в полуфинал Кубка мира, который проходит в Японии, обыграв в матче ¼ финала команду Ирландии.