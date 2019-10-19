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15:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Новой Зеландии вышла в полуфинал Кубка мира, победив ирландцев

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Регбисты сборной Новой Зеландии вышли в полуфинал Кубка мира, который проходит в Японии, обыграв в матче ¼ финала команду Ирландии.

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в субботу в Токио, завершилась со счетом 46:14 в пользу «олл блэкс».

За выход в финал Кубка мира сборная Новой Зеландии поспорит с командой Англии, обыгравшей ранее сборную Австралии.

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