Сборная Новой Зеландии вышла в полуфинал Кубка мира, победив ирландцев
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Регбисты сборной Новой Зеландии вышли в полуфинал Кубка мира, который проходит в Японии, обыграв в матче ¼ финала команду Ирландии.
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Регбисты сборной Новой Зеландии вышли в полуфинал Кубка мира, который проходит в Японии, обыграв в матче ¼ финала команду Ирландии.
Встреча, прошедшая в субботу в Токио, завершилась со счетом 46:14 в пользу «олл блэкс».
За выход в финал Кубка мира сборная Новой Зеландии поспорит с командой Англии, обыгравшей ранее сборную Австралии.