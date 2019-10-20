Сборная Уэльса вышла в полуфинал Кубка мира по регби

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На счету валлийских регбистов по две попытки и реализации, а также два штрафных. Французские регбисты сделали три попытки и две реализации. Сборная Уэльса сумела отыграться со счета 10:19. Валлийцы в рейтинге World Rugby идут на третьем месте, команда Франции — на восьмом.

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На Кубках мира сборные встретились во второй раз. Команды впервые сыграли на Кубке мира в 2011 году в полуфинале турнира, тогда французы обыграли валлийцев (9:8). Соперник команды Уэльса по полуфиналу определится позднее в воскресенье, им станет победитель матча между сборными Японии и ЮАР. Встреча ½ финала пройдет 27 октября в Иокогаме. В другом полуфинале 26 октября встретятся команды Англии и Новой Зеландии, игра также пройдет в Иокогаме.

Команда Уэльса принимает участие в Кубке мира в девятый раз, лучшим результатом является третье место (1987), также один раз сборная становилась четвертой (2011).

Сборная Франции в девятый раз принимала участие в Кубке мира, команда три раза становилась серебряным призером (1987, 1999, 2011), один раз — бронзовым (1995), еще дважды становилась четвертой (2003, 2007). На турнире 2015 года французы также выбыли на стадии ¼ финала.