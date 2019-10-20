Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Марсель
Страсбур
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Севилья
Леванте
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Милан
Лечче
11
Хоккей. НХЛ
23:59
Миннесота Уайлд
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
21.10
Чикаго Блэкхокс
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
21.10
Виннипег Джетс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
20:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Ванкувер Кэнакс
23
Футбол. Зарубежный
19:30
Атлетик
Вальядолид
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Динамо
Краснодар
11
Футбол. Зарубежный
19:00
Хоффенхайм
Шальке-04
20
Футбол. Зарубежный
19:00
Парма
Дженоа
51
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
11
Футбол. Зарубежный
18:00
Монако
Ренн
32
Хоккей. КХЛ
17:30
Динамо Р
Нефтехимик
12
Хоккей. НХЛ
21.10
Анахайм Дакс
Калгари Флэймз
Футбол. Зарубежный
17:00
Эспаньол
Вильярреал
01
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
Спартак
23
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т
Сочи
11
Футбол. Зарубежный
16:30
Кельн
Падерборн
30
Футбол. Зарубежный
16:00
Бордо
Сент-Этьен
01
Футбол. Зарубежный
16:00
Кальяри
СПАЛ
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Сампдория
Рома
00
Футбол. Зарубежный
16:00
Удинезе
Торино
10
Футбол. Зарубежный
15:00
Реал Сосьедад
Бетис
31
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Авангард
30
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
ЦСКА
11
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Витязь
ОТ
32
Футбол. Зарубежный
13:30
Сассуоло
Интер
34
Футбол. Зарубежный
13:00
Алавес
Сельта
20
Футбол. Премьер-лига
11:30
Оренбург
Крылья Советов
01
Все события
Фоторепортажи
10Тедеско повторил старт Рианчо
12Второй хет-трик Дзюбы в чемпионате и самый крупный разгром Карпина
15:46 (мск), источник: ТАСС

Стали известны все полуфиналисты Кубка мира по регби

ТАСС, 20 октября. Сборная ЮАР по регби одержала победу над командой Японии со счетом 26:3 в четвертьфинальном матче Кубка мира, став последним участником полуфинальной стадии турнира в Японии. Встреча прошла в Тёфу.

Наверх
Источник: AP 2019

На счету регбистов ЮАР три попытки, одна реализация и три штрафных. В активе японских спортсменов один штрафной. Сборная Японии в рейтинге World Rugby идет на шестом месте, команда ЮАР — на четвертом.

На Кубках мира сборные встретились во второй раз, впервые команды сыграли на Кубке мира в 2015 году на стадии группового раунда, тогда победу одержали японцы (34:32). В полуфинале турнира команда ЮАР сыграет со сборной Уэльса, которая в четвертьфинале оказалась сильнее французских регбистов (20:19). Встреча ½ финала пройдет 27 октября в Иокогаме. В другом полуфинале 26 октября встретятся команды Англии и Новой Зеландии, игра также пройдет в Иокогаме.

Читайте также
Сборная Уэльса вышла в полуфинал Кубка мира по регби

Команда Японии принимала участие в Кубке мира в девятый раз, сборная показала лучший результат в истории, ранее японцы ни разу не выходили в плей-офф.

Сборная ЮАР в седьмой раз принимает участие в Кубке мира, южноафриканцы дважды побеждали на мировых первенствах (1995, 2007), два раза становились третьими (1999, 2015), еще два раза команда завершала выступление на стадии ¼ финала (2003, 2011).

Всего в турнире стартовали 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал вышли по две лучшие сборные из каждой группы. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш прошел в 1987 году, победителем турнира 2015 года в третий раз стала сборная Новой Зеландии, которая является самой титулованной командой. Турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится 2 ноября в Иокогаме.

Читайте также
 Хабиб Нурмагомедов сам назвал имя будущего соперника
Зачем тогда это все? Это очень жестоко: россиянка раскритиковала организаторов чемпионата мира
«МЮ» отобрал очки у «Ливерпуля», но хвалить его противопоказано
«Динамо» не проиграло «Краснодару» в первом матче без Хохлова
Российский теннисист выиграл турнир «ВТБ Кубок Кремля»
Станислав Черчесов: В матче с Шотландией пришлось осадить Джикию
«Монако» без Головина вырвал победу на 93-й минуте матча
«Спартак» показал, что осталось за кадром первого матча Тедеско
Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от четвертого поражения подряд
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь