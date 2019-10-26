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13:31 (мск), источник: ТАСС

Сборная Англии обыграла команду Новой Зеландии и вышла в финал Кубка мира по регби

ТАСС, 26 октября. Сборная Англии по регби в полуфинальном матче Кубка мира в Японии обыграла победителя двух последних турниров команду Новой Зеландии. Встреча прошла в Иокогаме и завершилась со счетом 19:7.

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Источник: AP 2019

В активе англичан одна попытка, одна реализация и четыре штрафных, на счету новозеландцев одна попытка и одна реализация. Матч начался с минуты молчания в память о погибших из-за тайфуна «Хагибис» в Японии. Сборная Новой Зеландии прервала серию побед на Кубках мира, которая длилась с 2011 года (18 матчей). В матче против англичан сборная Новой Зеландии не могла набрать очки более 56 минут, это новый антирекорд команды на Кубках мира, предыдущий составлял 42 минуты.

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Сборная Новой Зеландии в рейтинге World Rugby идет на первом месте, команда Англии — на втором. На Кубках мира сборные встретились в четвертый раз, впервые победу одержали англичане. В финале сборная Англии сыграет с победителем матча между командами Уэльса и ЮАР.

Сборная Новой Зеландии в девятый раз принимала участие в турнире, команда является самой титулованной в истории мировых первенств, в ее активе три победы (1987, 2011, 2015), один раз новозеландцы уступили в финале (1995), дважды занимали третье место (1991, 2003), один раз — четвертое (1999), в 2007 году команда завершила выступление на стадии ¼ финала.


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Команда Англии принимает участие в Кубке мира в девятый раз, на счету англичан одна победа в турнире (2003) и два поражения в финалах (1991, 2007), еще три раза команда не сумела преодолеть ¼ финала. На турнире 2015 года сборная Англии не сумела выйти в плей-офф.

Всего в турнире стартовали 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал вышли по две лучшие сборные из каждой группы. Сборная России не сумела выйти в плей-офф. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш состоялся в 1987 году. Соревнования завершатся 2 ноября, турнир проходит в 12 японских городах, финал состоится в Иокогаме.

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