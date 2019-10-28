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27 октября, источник: ТАСС

Сборные ЮАР и Англии сыграют в финале Кубка мира по регби

ТАСС, 27 октября. Сборная ЮАР по регби обыграла команду Уэльса в полуфинальном матче Кубка мира в Японии. Встреча прошла в Иокогаме и завершилась со счетом 19:16.

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Источник: Reuters

В активе южноафриканских регбистов одна попытка, одна реализация и четыре штрафных, на счету валлийцев — одна попытка, одна реализация и три штрафных. Валлийский регбист Джош Адамс вышел в лидеры Кубка мира по количеству попыток — шесть.

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Сборная Уэльса в рейтинге World Rugby идет на третьем месте, команда ЮАР — на четвертом. На Кубках мира сборные встретились в третий раз, все три раза победу одержала команда ЮАР. В финале сборная ЮАР сыграет с командой Англии, которая в полуфинале обыграла сборную Новой Зеландии (19:7). Финал пройдет 2 ноября в Иокогаме, матч за третье место состоится 1 ноября в Тёфу, в нем сыграют команды Новой Зеландии и Уэльса.

Сборная ЮАР в седьмой раз принимает участие в Кубке мира, южноафриканцы дважды побеждали на мировых первенствах (1995, 2007), два раза становились третьими (1999, 2015). Команда Уэльса принимала участие в Кубке мира в девятый раз, лучшим результатом является третье место (1987).

Всего в турнире стартовали 20 команд, поделенные на четыре группы, в четвертьфинал вышли по две лучшие сборные из каждой группы. Сборная России не сумела выйти в плей-офф. Кубок мира проходит раз в четыре года, первый розыгрыш состоялся в 1987 году. Турнир проходит в 12 японских городах.

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