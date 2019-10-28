Артемьев: Перед сборной России по регби стоит задача выиграть чемпионат Европы

После завершения выступления сборной России на Кубке мира было объявлено о решении продлить контракт с главным тренером команды Лином Джонсом. Российские регбисты не смогли выйти из группы на Кубке мира, проиграв все четыре матча.

«Нам нравится работать с Лином Джонсом, — сказал Артемьев. — Ближайшая задача — это чемпионат Европы. Если наша команда сохранит кондиции, которые она показала в своих лучших матчах на Кубке мира, то у нас есть очень хорошие шансы не только войти в тройку. Задача должна ставиться максимальная — стать чемпионами Европы».