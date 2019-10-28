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11:32 (мск), источник: ТАСС

Матчи Кубка мира по регби в России могут пройти на аренах ЧМ-2018

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. В случае проведения Кубка мира по регби в России матчи турнира могут пройти на аренах чемпионата мира по футболу. Об этом ТАСС заявил председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

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Источник: РИА "Новости"

Федерация регби России планирует подать заявку на проведение Кубка мира 2027 года.

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«Сейчас вопрос прорабатывается в администрации президента и правительстве, — сказал Артемьев. — Когда мы получим одобрение властей, сможем подать официальную заявку. Она будет подаваться в 2020—2021 годах, к этому моменту мы уже сможем ответить на все вопросы. Но то, что Россия может проводить подобные соревнования на самом высоком уровне, — не вызывает никаких сомнений».

«Может использоваться та же инфраструктура, которая была на чемпионате мира по футболу», — добавил собеседник агентства, отметив, что подобный формат проведения позволит понизить затраты на проведение турнира.

Чемпионат мира по футболу в России прошел с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи проходили в Москве, Петербурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде, Казани, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.

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