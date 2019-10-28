Матчи Кубка мира по регби в России могут пройти на аренах ЧМ-2018

«Сейчас вопрос прорабатывается в администрации президента и правительстве, — сказал Артемьев. — Когда мы получим одобрение властей, сможем подать официальную заявку. Она будет подаваться в 2020—2021 годах, к этому моменту мы уже сможем ответить на все вопросы. Но то, что Россия может проводить подобные соревнования на самом высоком уровне, — не вызывает никаких сомнений».