СМИ: Перекупщики продают билеты на финал Кубка мира по регби за $12 тыс

Источник: AP 2019

Одновременно резко возрос интерес к авиабилетам между Великобританией и Японией. «После удивительной победы сборной Англии отмечен почти двукратный рост числа людей, интересующих рейсами до Токио, — сказал официальный представитель британской авиакомпании British Airways. — На текущей неделе у нас осталось лишь небольшое количество билетов на наши самолеты, вылетающие в Японию дважды в день, однако мы рассматриваем ряд вариантов, чтобы помочь фанатам добраться туда».

По словам англичанина Марка Вуда, который сейчас работает в Ханое, уже через несколько минут после победы национальной команды в полуфинале он забронировал билет в Японию, но билета на сам матч у него пока нет. Он отметил, что пытался сперва найти билеты на сайтах по перепродаже, но цены там начинались от $1,28 тыс. Но платить он не захотел и надеется найти в Японии одни их самых дешевых — около $230.

«Если не получится, то попробую попросту окунуться в атмосферу фан-зоны, около стадиона», — сказал изданию Вуд.