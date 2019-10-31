Губернатор: Поле для регби появится в Екатеринбурге к Универсиаде-2023
Екатеринбург. 31 октября.
Екатеринбург. 31 октября.
«Деревня Универсиады будет построена неподалеку от
После завершения Универсиады эти объекты будут переданы под студенческие кампусы и учебные корпуса.
«Это станет основой для формирования еще одного современного микрорайона Екатеринбурга», — добавил Куйвашев.
Ранее сообщалось, что «Синара-Девелопмент» — основной участник при подготовке Универсиады-2023 в Екатеринбурге — планирует начать строительство спортивных объектов во втором квартале 2020 года. Речь шла о строительстве дворца водных видов спорта с крытым гребным каналом (около 30 тыс. кв. метров), тренировочного легкоатлетического стадиона, различных спортивных площадок и зон отдыха. Также здесь будет размещены общежития для спортсменов площадью 200 тыс. кв. метров, медицинский центр на 7 тыс. кв. метров и объекты зоны гостеприимства.
В начале июля Международная федерация студенческого спорта (FISU) приняла решение провести Всемирную универсиаду в 2023 году в Екатеринбурге. Город готовится принять 200 тыс. гостей из 150 стран. Участниками станут более 12 тыс. спортсменов, судей, членов международных и национальных спортивных федераций.