Губернатор: Поле для регби появится в Екатеринбурге к Универсиаде-2023

«Деревня Универсиады будет построена неподалеку от конгресс-холла. Мы планируем возвести здесь более 200 тыс. кв. метров жилых площадей, построить медицинский центр, дворец водных видов спорта, поле для регби и другую инфраструктуру для жизни», — сказал губернатор, выступая на официальном открытии Всемирного дня городов в четверг в Екатеринбурге.

После завершения Универсиады эти объекты будут переданы под студенческие кампусы и учебные корпуса.

«Это станет основой для формирования еще одного современного микрорайона Екатеринбурга», — добавил Куйвашев.

Ранее сообщалось, что «Синара-Девелопмент» — основной участник при подготовке Универсиады-2023 в Екатеринбурге — планирует начать строительство спортивных объектов во втором квартале 2020 года. Речь шла о строительстве дворца водных видов спорта с крытым гребным каналом (около 30 тыс. кв. метров), тренировочного легкоатлетического стадиона, различных спортивных площадок и зон отдыха. Также здесь будет размещены общежития для спортсменов площадью 200 тыс. кв. метров, медицинский центр на 7 тыс. кв. метров и объекты зоны гостеприимства.