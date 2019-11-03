Сборная ЮАР победила команду Англии и в третий раз выиграла Кубок мира
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Сборная ЮАР одержала победу над командой Англии в финальном матче Кубка мира по регби в Японии.
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Сборная ЮАР одержала победу над командой Англии в финальном матче Кубка мира по регби в Японии.
Встреча, прошедшая в субботу в Йокогаме, завершилась со счетом 32:12 в пользу южноафриканцев. В составе победителей 22 очка набрал Андре Поллар, по 5 — Маказоле Мапимпи и Чеслин Колби. У англичан 12 очками отметился Оуэн Фаррелл.
Третье место на турнире заняла сборная Новой Зеландии.
Сборная ЮАР в третий раз стала победителем Кубка мира. До этого турнира только команда Новой Зеландии трижды выигрывала Кубок мира.