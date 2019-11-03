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2 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Сборная ЮАР победила команду Англии и в третий раз выиграла Кубок мира

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Сборная ЮАР одержала победу над командой Англии в финальном матче Кубка мира по регби в Японии.

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Встреча, прошедшая в субботу в Йокогаме, завершилась со счетом 32:12 в пользу южноафриканцев. В составе победителей 22 очка набрал Андре Поллар, по 5 — Маказоле Мапимпи и Чеслин Колби. У англичан 12 очками отметился Оуэн Фаррелл.

Третье место на турнире заняла сборная Новой Зеландии.

Сборная ЮАР в третий раз стала победителем Кубка мира. До этого турнира только команда Новой Зеландии трижды выигрывала Кубок мира.


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Источник - Ruptly
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