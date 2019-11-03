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2 ноября, источник: ТАСС

«Енисей-СТМ» стал десятикратным чемпионом России по регби

ТАСС, 2 ноября. Красноярский «Енисей-СТМ» обыграл «Красный Яр» со счетом 27:13 в финальном матче чемпионата России.

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«Енисей-СТМ» стал десятикратным чемпионом России, выиграв турнир четвертый год подряд. Клуб догнал красноярский «Красный Яр» по числу чемпионских титулов, это лучший результат в российской истории.

Также «Енисей-СТМ» является девятикратным серебряным и трехкратным бронзовым призером национального первенства. «Енисей-СТМ» шесть раз побеждал в Кубке России и семь раз уступал в финальных матчах турнира, в этом году «Красный Яр» переиграл «Енисей-СТМ» в финале со счетом 19:17.

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