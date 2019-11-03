«Енисей-СТМ» стал десятикратным чемпионом России по регби

«Енисей-СТМ» стал десятикратным чемпионом России, выиграв турнир четвертый год подряд. Клуб догнал красноярский «Красный Яр» по числу чемпионских титулов, это лучший результат в российской истории.

Также «Енисей-СТМ» является девятикратным серебряным и трехкратным бронзовым призером национального первенства. «Енисей-СТМ» шесть раз побеждал в Кубке России и семь раз уступал в финальных матчах турнира, в этом году «Красный Яр» переиграл «Енисей-СТМ» в финале со счетом 19:17.