Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Сент-Луис Блюз
Аризона Койотс
00
Хоккей. НХЛ
1-й период
Виннипег Джетс
Колорадо Эвеланш
00
Хоккей. НХЛ
2-й период
Бостон Брюинз
Флорида Пантерз
20
Хоккей. НХЛ
2-й период
Монреаль Канадиенс
Коламбус Блю Джэкетс
01
Хоккей. НХЛ
перерыв
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
20
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер Кэнакс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
СКА
Футбол. Первый дивизион
12:30
Спартак-2
Армавир
Хоккей. КХЛ
12.11
Динамо Р
Салават Юлаев
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
12.11
Ак Барс
Авангард
30
Хоккей. КХЛ
12.11
ХК Динамо
Нефтехимик
36
Хоккей. КХЛ
12.11
ЦСКА
Спартак
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
12.11
Динамо Мн
Торпедо
Б
65
Футбол. Первый дивизион
14:00
Нефтехимик
Авангард К
Хоккей. КХЛ
12.11
Локомотив
Сибирь
20
Хоккей. КХЛ
12.11
Северсталь
Барыс
ОТ
12
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Йокерит
Футбол. Первый дивизион
15:00
Краснодар-2
Енисей
Хоккей. КХЛ
12.11
Металлург Мг
Трактор
52
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА набрал первое очко в Лиге Европы
12Представлена новая форма сборной России
12 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Капитан сборной России по регби Артемьев объяснил, почему перешел в ЦСКА

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости, Елена Дьячкова. Капитан сборной России по регби Василий Артемьев заявил, что переход в московский ЦСКА является для него новым вызовом, необходимым для продолжения карьеры.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник ЦСКА объявил о подписании контракта с Артемьевым, который до этого на протяжении шести сезонов выступал за «Красный Яр».

«После Кубка мира, после шести сезонов в “Красном Яре” я решил для себя, что мне нужен новый вызов. И ЦСКА это тот вызов, который я с радостью готов принять. Нам предстоит вместе сделать огромный объем работы по формированию на начальном этапе настоящего профессионального клуба с большими амбициями. Мне очень важно, что бы были дополнительный стимул и мотивация для продолжения карьеры», — сказал Артемьев на пресс-конференции.

«Я чувствую в себе много сил. Я приехал в ЦСКА не для того, чтобы почивать на лаврах, думать о прошлом — я приехал сюда, чтобы доказывать всем и себе, что готов выступать на самом высоком уровне», — отметил капитан сборной России.

 Ради нее Акинфеев ушел из сборной России: роскошная супруга голкипера ЦСКА
Красавица-россиянка, которую западные СМИ обвинили в сексизме
Роналду быстрее Болта? Ха-ха, Криша обгонит даже тяжелоатлет
Игроки «Ливерпуля» и «Сити» конфликтуют в сборной
Промес: Каррера всегда был честен с игроками
Криштиану против: тренеры, которыми был недоволен Роналду (фото)
Россия обратилась в ISU по поводу судейства и четверных прыжков
Останется при своем: Квята не взяли в «Ред Булл»
Распродажа года на Aliexpress: что купить для занятий спортом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь