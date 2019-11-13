Капитан сборной России по регби Артемьев объяснил, почему перешел в ЦСКА

Источник: Спорт РИА Новости

В понедельник ЦСКА объявил о подписании контракта с Артемьевым, который до этого на протяжении шести сезонов выступал за «Красный Яр».

«После Кубка мира, после шести сезонов в “Красном Яре” я решил для себя, что мне нужен новый вызов. И ЦСКА это тот вызов, который я с радостью готов принять. Нам предстоит вместе сделать огромный объем работы по формированию на начальном этапе настоящего профессионального клуба с большими амбициями. Мне очень важно, что бы были дополнительный стимул и мотивация для продолжения карьеры», — сказал Артемьев на пресс-конференции.