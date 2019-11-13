Усы надежды. ЦСКА объявил о громком переходе

Источник: Спорт-Экспресс

Летом прошлого года внешность главного тренера футбольной сборной России Станислава Черчесова по ходу домашнего ЧМ-2018 стала источником всенародной популярности мема «усы надежды». Они были повсюду — на телевидении, в прессе, в интернете.

Осенью 2019 года в Японии проходил Кубок мира по регби — в мировых масштабах турнир если и менее популярный, чем футбольный, то ненамного. Это явления точно одного порядка. И он прославил еще одни российские усы. Капитан «медведей», как зовут российскую сборную, Василий Артемьев — просто взорвал интернет и соцсети своими послематчевыми интервью. Импозантный усач с шикарным английским, освоенным в годы учебы в Ирландии, благодарил болельщиков, хвалил партнеров, обсуждал игры. И многим запомнился даже лучше, чем результаты команды. Artemyev — самый популярный англоязычный запрос в Гугл после слова Vasily.

Новый поворот

Как говорил потом сам 32-летний игрок, для него этот Кубок мира наверняка последний, поэтому он просто решил наслаждаться каждым моментом, проведенным в Японии. Вернувшись в Россию, Артемьеву пришлось привыкать к популярности — он раздал немало интервью, побывал в телеэфире многих федеральных каналов. А после окончания чемпионата России решился на еще один крутой поворот в жизни.

Артемьев родом из Зеленограда, но за столичные клубы никогда не играл. В его послужном списке студенческая лига в Ирландии, подмосковный ВВА, английский «Нортхэмптон». А последние шесть лет Василий провел в «Красном Яре».

— После Кубка мира я решил, что мне необходим новый вызов, — отмечает Артемьев. — Чувствую в себе много сил и приехал в ЦСКА не почивать на лаврах или думать о прошлом, доказывать всем, включая себя, что готов выступать на высоком уровне, и требовать того же от своих партнеров на поле.



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— Что еще привлекло в предложении ЦСКА?

— Цели, которые ставит клуб. Например, я вообще не слышал таких намерений в отечественном регби — добиться уникальной для российского спорта самоокупаемости Клуба ЦСКА. Я поиграл в Англии за «НортхэмптонСэйнтс» — это один из нескольких клубов топовых регбийных лиг, который не просто обеспечивает себя сам, но еще и приносит прибыль владельцам и акционерам. Кроме того, клуб ЦСКА с Федерацией регби России и мэрией Москвы уже договорились и спланировали строительство закрытого регбийного стадиона в Мневниках. Его появление приведет к гигантскому скачку вперед в развитии нашего вида спорта, открывает возможность проводить соревнования в любое время года, организовывать игры сборной страны и международные турниры. Также совместный проект ЦСКА и Москомспорта по открытию 100 детских секций регби в Москве вызывает уважение, обязательно буду поддерживать и участвовать в нем.

Дебютанты с амбициями

Для многих, пристально не следящих за регби, может стать открытием имя нового клуба Артемьева. Действительно, в столице много лет главной командой является «Слава», любители спорта со стажем помнят «Спартак» и «Фили». ЦСКА же — относительно новый и очень амбициозный проект. Клуб, созданный пять лет назад, в 2020 году дебютирует в премьер-лиге. А стратегия развития клуба предусматривает, что в сезоне-2023 армейцы должны стать чемпионом России.

— Это важный день для клуба, мы подписываем контракт с одним из самых известных игроков в стране, — отмечает главный тренер ЦСКА Денис Королев. — Василий — игрок с большим международным опытом. Мы рассчитываем, что это станет серьезным усилением в свете перехода в премьер-лигу. Ни для кого не секрет, что у нашего клуба большие амбиции. Поэтому мы очень рады, что Василий пополнит наши ряды и поможет выполнить задачи, которые должны быть достигнуты к 2023 году.

— А на ближайший сезон у команды какие цели?

— На первый год глобальных спортивных задач мы не ставим. Понятно, что все игроки и тренеры в любой лиге хотят только побеждать. Но на дебютный сезон наша цель — достойно войти в элиту, показать себя как соперника, с которым будет непросто.

Как подчеркнул глава клуба Алексей Митрюшин, приобретением Артемьева селекция ЦСКА не ограничится. Между прочим, клуб прямо на церемонии подписания огласил детали контракта капитана сборной России — соглашение рассчитано на два года, а зарабатывать Василий будет 200 тысяч рублей в месяц.

— Мы сделали уверенный шаг к достижению цели, о которой мы уже говорили — сделать Москву столицей российского регби, — говорит Митрюшин. — Мы приложим к этому все усилия.