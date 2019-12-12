Первый розыгрыш Континентальной клубной регбийной лиги стартует в апреле

В первом розыгрыше примут участие восемь команд: российские «Енисей-СТМ» (Красноярск), «Красный Яр» (Красноярск), «Слава» (Москва) и «ВВА-Подмосковье» (Монино), румынские «Байа Маре» и «Стяуа» (действующий обладатель Кубка Румынии), а также лидер текущего чемпионата Германии «1880 Франкфурт». Восьмая команда станет известна до конца 2019 года, ей станет либо команда, созданная на базе одного из лидеров чемпионата Бельгии, либо бухарестское «Динамо».

«Работа над созданием нового клубного европейского турнира длилась полтора года: много думали о формате и об участниках турнира, провели большое количество встреч международного характера с руководством Международного совета регби (World Rugby) и Европейского совета регби (Rugby Europe), главами европейских регбийных федераций, руководителями клубов, которые занимают ведущие позиции в своих чемпионатах, — сказал заместитель председателя высшего совета ФРР, председатель совета директоров Континентальной клубной регбийной лиги Кирилл Яшенков. — Как итог этой работы — 30 ноября в Париже состоялось первое собрание участников Континентальной клубной регбийной лиги, на встрече также присутствовали руководители федераций России, Румынии, Германии и Бельгии, чьи клубы будут представлены в турнире. Я очень доволен тем, что вместе с нами в тот день были представители Федераций регби Испании, Нидерландов и Италии, очень важно, что итальянцы проявляют интерес к нашему турниру».

Турнир будет проходить в формате плей-офф и начнется со стадии четвертьфинала. На каждой стадии, кроме финала, который пройдет на нейтральном поле, запланировано по две игры (дома и в гостях). «Матчи ¼ финала пройдут в апреле, полуфиналы — предварительно в июне, в сентябре-октябре состоится финальная игра», — заявил Яшенков.

Также он сообщил, что в дальнейшем планируется увеличение количества участников турнира и что генеральный спонсор, на котором в первый год будут лежать все затраты по организации турнира, будет определен до 2020 года.