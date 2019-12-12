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20:24 (мск), источник: ТАСС

Первый розыгрыш Континентальной клубной регбийной лиги стартует в апреле

ТАСС, 12 декабря. Новый международный турнир — Континентальная клубная регбийная лига — стартует в апреле 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерации регби России (ФРР).

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В первом розыгрыше примут участие восемь команд: российские «Енисей-СТМ» (Красноярск), «Красный Яр» (Красноярск), «Слава» (Москва) и «ВВА-Подмосковье» (Монино), румынские «Байа Маре» и «Стяуа» (действующий обладатель Кубка Румынии), а также лидер текущего чемпионата Германии «1880 Франкфурт». Восьмая команда станет известна до конца 2019 года, ей станет либо команда, созданная на базе одного из лидеров чемпионата Бельгии, либо бухарестское «Динамо».

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«Работа над созданием нового клубного европейского турнира длилась полтора года: много думали о формате и об участниках турнира, провели большое количество встреч международного характера с руководством Международного совета регби (World Rugby) и Европейского совета регби (Rugby Europe), главами европейских регбийных федераций, руководителями клубов, которые занимают ведущие позиции в своих чемпионатах, — сказал заместитель председателя высшего совета ФРР, председатель совета директоров Континентальной клубной регбийной лиги Кирилл Яшенков. — Как итог этой работы — 30 ноября в Париже состоялось первое собрание участников Континентальной клубной регбийной лиги, на встрече также присутствовали руководители федераций России, Румынии, Германии и Бельгии, чьи клубы будут представлены в турнире. Я очень доволен тем, что вместе с нами в тот день были представители Федераций регби Испании, Нидерландов и Италии, очень важно, что итальянцы проявляют интерес к нашему турниру».

Турнир будет проходить в формате плей-офф и начнется со стадии четвертьфинала. На каждой стадии, кроме финала, который пройдет на нейтральном поле, запланировано по две игры (дома и в гостях). «Матчи ¼ финала пройдут в апреле, полуфиналы — предварительно в июне, в сентябре-октябре состоится финальная игра», — заявил Яшенков.

Также он сообщил, что в дальнейшем планируется увеличение количества участников турнира и что генеральный спонсор, на котором в первый год будут лежать все затраты по организации турнира, будет определен до 2020 года.

В январе в Москве пройдет заседание совета директоров Континентальной клубной регбийной лиги, на котором, в том числе, будут обсуждаться вопросы регламента соревнования. В рамках совещания также пройдет жеребьевка ¼ финала турнира. Клубы из одной страны не будут встречаться друг с другом на данной стадии.

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