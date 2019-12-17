Россия запускает регбийный евротурнир

Источник: Спорт-Экспресс

В лиге выступят восемь команд: «Енисей-СТМ», «Красный Яр», «Слава» и «ВВА-Подмосковье» (Россия), «Байа Маре» и «Стяуа» (Румыния) и «Франкфурт 1880» (Германия). Последним, восьмым, участником станет либо команда, созданная на базе одного из лидеров чемпионата Бельгии, либо бухарестское «Динамо». Представители клубов в присутствии наблюдателей встретились на нейтральной территории — в столице Франции, чтобы обсудить детали.

Пробный шар

Почему новый турнир сегодня стал актуален? Все очень просто. Регбийные еврокубки (Кубок чемпионов и Кубок вызова) по большей части состоят из клубов, представляющих страны шести наций, то есть первого регбийного эшелона, элиту регби в Старом Свете. Для остальных был турнир под названием «Континентал Шилд», но он прекратил свое существование.

— А ведь именно в этом турнире участвовали лучшие профессиональные регбийные клубы России, Грузии, Румынии, Германии. Силы соперников были сопоставимы, трудно было определить фаворита в каждом матче, а это всегда интересно и для телезрителей, и для болельщиков на трибунах. О какой популяризации регби в странах второго эшелона может идти речь, если их клубы не имеют возможности играть международные матчи? — говорит заместитель председателя высшего совета Федерации регби России Кирилл Яшенков.

Он также подчеркнул, что первый сезон Континентальной регбийной лиги с участием восьми команд из четырех стран является своего рода «пробным шаром». Предполагается, что в дальнейшем, то есть уже с 2021 года, к нему подключатся профессиональные клубы из Испании, Португалии, Бельгии, Нидерландов. «Я надеюсь, что к нам присоединятся и команды из Грузии, где очень сильны регбийные традиции, а затем — и Италии», — подчеркнул Яшенков. Вместе с увеличением количества участников до 10−12 предполагается изменить систему розыгрыша, которая будет подразумевать сначала матчи в два круга, а уже затем стадию плей-офф.

Аутсайдерам здесь не место

Подписано соглашение о создании лиги и выбран совет директоров, состав которого будет меняться в зависимости от клубов, играющих в турнире. В настоящее время его возглавляет Кирилл Яшенков. Он рассказал, что встрече в Париже предшествовала большая подготовительная работа.

— Мы неоднократно встречались с руководством World Rugby и Rugby Europe, представителями клубов, главами европейских регбийных федераций. На встрече, которая прошла 30 ноября, были представители Федераций регби Испании, Нидерландов и Италии. Интерес последних к нашему турниру особенно важен, так как итальянская сборная участвует в Кубке шести наций, — отметил Кирилл Яшенков.

Участники парижской встречи сошлись на том, что первый сезон Континентальной лиги начнется сразу со стадии плей-офф: четвертьфиналы и полуфиналы по две игры (дома и в гостях) и один финальный матч. Кирилл Яшенков предложил, чтобы клубы — участники Лиги проводили домашние матчи турнира на своих стадионах. При этом спортивные объекты должны отвечать утвержденным советом директоров требованиям в части качества поля, вместимости трибун, количества раздевалок, возможности видеотрансляции.

— Разумеется, в исключительном случае, если погодные условия не позволяют сыграть матч Континентальной лиги на домашнем стадионе, он может быть проведен на резервном поле, но строго в запланированные сроки, поскольку это принципиально важно для целостности турнира и объективного восприятия его болельщиками и специалистами, — уточнил Кирилл Яшенков.

В Континентальной регбийной лиге должны участвовать команды, которые входят в число лучших клубов своих стран: заявлять заведомых аутсайдеров, которые очевидно слабее других соперников по уровню, недопустимо. Так, Россию в первом розыгрыше представят команды, занявшие по итогам сезона-2019 верхние четыре строчки, а, скажем, клуб «Стяуа» недавно выиграл Кубок Румынии.