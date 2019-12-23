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11:00 (мск), источник: Sport24

Россия героически победила на ЧЕ по снежному регби. Финал заканчивали втроем против пятерых

Две команды — два золота.

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Сборные России по регби на снегу стали первыми в истории чемпионами Европы. Континентальное первенство проходило в Москве в центре пляжных видов спорта «Динамо», а снег туда привозили десятки самосвалов из Красногорска.

Но капризная декабрьская погода не помешала принять важный турнир. В субботу мужская и женская сборная России уверенно заняли первые места в своих группах, а в воскресенье играли в матчах на вылет.

Четвертьфинал мужчины проскочили легко — разгромили Белоруссию со счетом 12:1. Девушки немного повозились с Латвией — 6:2.

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В полуфинале обеим нашим сборным было проще. Мужская расправилась с Молдавией — 9:1, а женская с Хорватией — 12:1.

«Рада, что команда собралась и смогла сыграть лучше, чем в четвертьфинале. Мы перестали суетиться, больше взаимодействовали друг с другом», — сказала Sport24 после полуфинала капитан женской сборной России Александра Алисеенко.

«Многие из нас играют в пляжное регби. Главное отличие снега в том, что на нем очень скользко. Мы делали ставку на то, что сможем обыгрывать соперника один в один. У нас все игроки легкие и быстрые. В первый день нам это удавалось, но сейчас это делать сложнее, потому что снег стал рыхлым, в него закапываются ноги, и становится скользко», — заключила Алисеенко.

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«В принципе, снег и песок очень похожи. Только снег холодный и травматичный. Но по нагрузке все одно и то же», — отмечает капитан мужской сборной Денис Троценко.

Финальные матчи получились абсолютно разными. Девушки не заставили зрителей нервничать — вышли и легко разобрались с норвежками — 8:0. Такую уверенную победу не ожидали даже сами регбистки.

«Это был серьезный бой прежде всего в психологическом плане. Но нам удалось победить. Честно говоря, не ожидали такой крупный счет против норвежек в финале. Мы знали, что наши соперницы играют у себя на родине в регби-15 и что нам из-за этого будет очень сложно. Но сегодня помогла наша дисциплина, мы прекрасно общались и взаимодействовали между собой. У нас были четко поставленные задачи как в защите, так и в нападении», — сказала сразу после финала Александра Казанцева, которую признали лучшим игроком турнира.

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У мужчин было куда жестче. Россия встречалась с Румынией. Первый тайм начался с обмена попытками, после чего хозяева заметно добавили и сделали небольшой задел перед перерывом — 3:1, а в начале второго тайма занесли и четвертую попытку. Однако в этот момент наша команда расслабилась, разок пропустила и умудрилась заработать сразу два удаления подряд.

Играть в формате «три на пять» оставалось чуть больше полутора минут. Радость на арене «Динамо» сменилась тревожным напряжением.

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Времени у румын было достаточно, чтобы занести не две, а все пять попыток. Но наши оборонялись просто космически, сумев сохранить победный счет. 4:2 — Россия первый в истории чемпион Европы по регби на снегу.

«Немножечко расстроился из-за того, что удалился в конце матча. Подставил парней. Извиняюсь перед ними и перед страной за то, что удалился. Игра получилась хорошей, плотной. Румыния — хорошая команда, самая лучшая из тех, с которыми мы встретились на этом турнире. В целом соревнования прошли отлично. Боялись, что не будет снега, но поле прекрасно подготовили. Огромное спасибо организаторам. До финала поляна немного не дожила, была каша. Но мы справились», — сказал Sport24 игрок сборной Сергей Степанов.

«Очень интересный турнир, команды сильные, разноплановые — кто-то играет в Ирландии, кто-то в Англии. Костяк нашей сборной составляют ребята, которые выиграли чемпионат Европы по пляжному регби. Очень рад, что мы и на снегу смогли показать такую же хорошую игру. Первый тайм в финале нам придал уверенности, но, к сожалению, во втором произошли ошибки, которые не дали нам закончить матч на мажорной ноте. Однако мы смогли выдержать втроем против пяти. Думаю, что победу нам сегодня принесло то, что мы уже полтора года тренируемся одной командой — сборной России. Все решила наша сыгранность», — отметил главный тренер команды Сергей Калашкин.

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Медали победителям вручал глава российского регби, председатель Высшего совета ФРР Игорь Артемьев. После церемонии награждения он дал небольшое интервью Sport24.

— Какие впечатления остались от турнира?
— Для нас самое главное, что первый в истории чемпионат Европы по снежному регби состоялся и в список победителей в разделе мужских и женских команд будет вписано имя нашей великой страны. Мальчишки и девчонки, которые сегодня победили, золотыми буквами вписали свои имена в историю. Сегодня мы счастливы, это огромный праздник.

— Игра в формате «три на пять» в решающий момент отняла нервов?
— Мужской финал получился очень драматичным. Судья удалил двух наших игроков, и мы остались втроем против пяти. Это гораздо страшнее, чем в хоккее играть в формате «три на пять». Там еще надо попасть в ворота, а здесь ворота — целая ширина площадки. Но наши игроки оказались готовыми к такому и выдержали это испытание. Причем против очень неслабой сборной Румынии. Я считаю, что они совершили подвиг.

— У регби на снегу есть олимпийское будущее?
— Безусловно, есть. Как вы помните, на зимних ОИ из игровых видов только хоккей и керлинг. Если там появится снежное регби, как и на летней Олимпиаде регби-7, это повысит интерес к соревнованиям со стороны зрителей и рекламодателей. Многие болельщики поедут на Игры ради регби. Потому что регби — второй по популярности вид спорта в мире после футбола. Будет здорово, если регби на снегу войдет в программу Игр-2026, которые пройдут в Италии.

Константин Лесик

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