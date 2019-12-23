Россия героически победила на ЧЕ по снежному регби. Финал заканчивали втроем против пятерых
Две команды — два золота.
Две команды — два золота.
Сборные России по регби на снегу стали первыми в истории чемпионами Европы. Континентальное первенство проходило в Москве в центре пляжных видов спорта «Динамо», а снег туда привозили десятки самосвалов из Красногорска.
Но капризная декабрьская погода не помешала принять важный турнир. В субботу мужская и женская сборная России уверенно заняли первые места в своих группах, а в воскресенье играли в матчах на вылет.
Четвертьфинал мужчины проскочили легко — разгромили Белоруссию со счетом 12:1. Девушки немного повозились с Латвией — 6:2.
В полуфинале обеим нашим сборным было проще. Мужская расправилась с Молдавией — 9:1, а женская с Хорватией — 12:1.
«Рада, что команда собралась и смогла сыграть лучше, чем в четвертьфинале. Мы перестали суетиться, больше взаимодействовали друг с другом», — сказала Sport24 после полуфинала капитан женской сборной России Александра Алисеенко.
«Многие из нас играют в пляжное регби. Главное отличие снега в том, что на нем очень скользко. Мы делали ставку на то, что сможем обыгрывать соперника один в один. У нас все игроки легкие и быстрые. В первый день нам это удавалось, но сейчас это делать сложнее, потому что снег стал рыхлым, в него закапываются ноги, и становится скользко», — заключила Алисеенко.
«В принципе, снег и песок очень похожи. Только снег холодный и травматичный. Но по нагрузке все одно и то же», — отмечает капитан мужской сборной Денис Троценко.
Финальные матчи получились абсолютно разными. Девушки не заставили зрителей нервничать — вышли и легко разобрались с норвежками — 8:0. Такую уверенную победу не ожидали даже сами регбистки.
«Это был серьезный бой прежде всего в психологическом плане. Но нам удалось победить. Честно говоря, не ожидали такой крупный счет против норвежек в финале. Мы знали, что наши соперницы играют у себя на родине в регби-15 и что нам
У мужчин было куда жестче. Россия встречалась с Румынией. Первый тайм начался с обмена попытками, после чего хозяева заметно добавили и сделали небольшой задел перед перерывом — 3:1, а в начале второго тайма занесли и четвертую попытку. Однако в этот момент наша команда расслабилась, разок пропустила и умудрилась заработать сразу два удаления подряд.
Играть в формате «три на пять» оставалось чуть больше полутора минут. Радость на арене «Динамо» сменилась тревожным напряжением.
Времени у румын было достаточно, чтобы занести не две, а все пять попыток. Но наши оборонялись просто космически, сумев сохранить победный счет. 4:2 — Россия первый в истории чемпион Европы по регби на снегу.
«Немножечко расстроился
«Очень интересный турнир, команды сильные, разноплановые —
Медали победителям вручал глава российского регби, председатель Высшего совета ФРР Игорь Артемьев. После церемонии награждения он дал небольшое интервью Sport24.
— Какие впечатления остались от турнира?
— Для нас самое главное, что первый в истории чемпионат Европы по снежному регби состоялся и в список победителей в разделе мужских и женских команд будет вписано имя нашей великой страны. Мальчишки и девчонки, которые сегодня победили, золотыми буквами вписали свои имена в историю. Сегодня мы счастливы, это огромный праздник.
— Игра в формате «три на пять» в решающий момент отняла нервов?
— Мужской финал получился очень драматичным. Судья удалил двух наших игроков, и мы остались втроем против пяти. Это гораздо страшнее, чем в хоккее играть в формате «три на пять». Там еще надо попасть в ворота, а здесь ворота — целая ширина площадки. Но наши игроки оказались готовыми к такому и выдержали это испытание. Причем против очень неслабой сборной Румынии. Я считаю, что они совершили подвиг.
— У регби на снегу есть олимпийское будущее?
— Безусловно, есть. Как вы помните, на зимних ОИ из игровых видов только хоккей и керлинг. Если там появится снежное регби, как и на летней Олимпиаде регби-7, это повысит интерес к соревнованиям со стороны зрителей и рекламодателей. Многие болельщики поедут на Игры ради регби. Потому что регби — второй по популярности вид спорта в мире после футбола. Будет здорово, если регби на снегу войдет в программу Игр-2026, которые пройдут в Италии.
Константин Лесик